Почему гинекологам не стоит браться за перо

Источник материала: Полымя

Не пишите еще Андрей МУКОВОЗЧИК

Отчего так обидела гинеколога Марину Исакову фраза: «Когда вы шли в медуниверситет, вы знали о зарплатах»? Перечитываю – не могу понять. Это «поздравление с праздником», как она пишет? Нет. «Этими словами кинули в сторону врачей»? Опять нет, ровно то же самое можно сказать в адрес учителей и тренеров, библиотекарей и лесников. Да про любого на самом деле взрослого так можно сказать: ты знал, куда шел.





Кроме, безусловно, «девочки с юношеским максимализмом». Такой не только помощь родителей нужна была в выборе жизненного пути, но и коррекция самосознания, похоже. Пропустили…

Внимательно слежу за количеством «лайков» под ее постом: мне представляется, ровно столько людей нуждаются в продолжении, завершении или даже начатом сначала образовании. Которое позволит им: а) формулировать мысли внутри головы, б) уметь передать их в письменном виде, в) найти неверный вывод, отличить неправильную посылку, выделить отсутствие связи «i гэтак далей».

Для примера возьмем текст, который гинеколог с юношеским максимализмом написала, видимо, не отрываясь от рабочего места. И коротко пройдем по строчкам.

Итак, «мы мечтали спасать… трудиться на благо… не спать ночами было подвигом… радовались как дети… и тут знаменитое «Вы знали, куда шли». Кто-нибудь может объяснить, как эти слова мешают девочке и дальше «спасать, трудиться на благо, помогать и оставаться допоздна на работе»? Или слова – это лишь повод вывалить неудовлетворенности?

«Те, кто это говорит, хоть раз задумались о том, что было бы, не будь врачей?!» – с пафосом восклицает, повернувшись к нам лицом, доктор. Логическая связь нарушена до степени «Да пошла ты со своей солью». Вы знали, куда шли – эта фраза нигде и ни в чем не отрицает существования врачей, это настолько очевидно, что можно даже не задумываться.

«Я задумываюсь каждый раз, узнавая, что кто-то из моих однокурсников ушел из медицины, уехал за границу. А на «сладкое место» в очередной раз посадили того, у кого связи, мама в министерстве». Я правильно понимаю, что «ушел из медицины» = «потерял сладкое место»? Скажите, а у всех врачей так или это гинекологическая специфика?

«Кроме низкой зарплаты медикам постоянно тыкают фразой «ты знала, куда шла», пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже». Может быть, я удивлю доктора Исакову, уверенно сказав, что с водителями иногда происходит то же самое. С директорами заводов – ежеквартально, а то и чаще. С высокопоставленными (и высокоответственными при этом) чиновниками – еженедельно. А «инстаграмно-фейсбучная общественность» делает это ежедневно с Президентом нашей страны – и не собирается усовеститься и остановиться. Ничего, люди работают, добро пожаловать в реальную жизнь.

«Разве спасти человека, помочь забеременеть, помочь родить, сделать крутую операцию — это не подвиг?» Подвиг, Марина, конечно, подвиг, не волнуйтесь, подышите. Я вот тоже каждый день хожу на работу к 9 утра. «Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть».

«Мы не народец, Мы – Народ. Спасибо @viktar_babaryka за эти слова! Мы достойны уважения!» – именно это на международной арене вот уже 30 лет говорит наш Президент. И не только говорит, но и делает, чтобы оно так и было. Общими – но в первую очередь его личными – усилиями так и есть, и это очень непросто. Опять вы попутали палец с кем-то другим.

«А наши медики – Герои, а не терпилы», – а кто их назвал «терпилами»? Автора, пожалуйста, цитату, прямую речь. Иначе автор получается «соврамши». Передергивание это, шулерство это и демагогия это в незамутненном ее виде.

И она, к стыду, продолжается: «Чем они, наши медики, отличаются от спортсменов с высокими зарплатами?! Да тем, что ответственность в миллиарды раз выше, а зарплата ниже». Фраза «вы знали, куда шли» – вот тут она к месту. Могли бы толкать ядро, к примеру, раз уж вы «девушка с юношеским максимализмом». Или штангу. Но выбрали вы совершенно другое, чего уж теперь?

«И именно мы держим удар перед COVID-19, как бы сложно это ни было», – да. И белорусы благодарят своих медицинских работников ежедневно и ежечасно. Не деля их на гинекологов, реаниматологов и инфекционистов. Не забывая при этом про тех, кто помогает врачам и медсестрам в организации процессов выявления, изолирования, контроля и обеспечения, в принятии и осуществлении своевременных решений. Но мы пока еще «воюем», так что если нашей благодарности лично вам мало, потерпите до полной победы, ладно?

И не пишите больше, очень вас прошу, Марина Исакова, Надежда Остапчук, «бывшие телеведущие», «жены футболистов» и все три тысячи, которые «лайкали» вот это, разобранное выше, произведение. Сперва, напомню, научитесь: а) формулировать мысли для себя, б) передавать их на письме, в) убрать неверный вывод, выбросить неправильный посыл, обеспечить связь между предложениями.

Иначе ваши тексты выглядят, как у Виталия Гуркова, в своей полной триумфов жизни с честью выдержавшего массу ударов по голове от безвестных драчливых соперников.

Уж простите, накипело.