«У нас лежат убийцы и насильники». История Маргариты, которая работает в спецпсихбольнице

Источник материала: Tut.by

Маргарита около 30 лет работает в спецпсихбольнице в Гайтюнишках, где под охраной принудительно лечат людей, которых признали душевнобольными. Сюда попадают те, кто совершил правонарушение (не преступления — мы объясним разницу в сюжете): разбой, убийство, изнасилование. Всего 276 человек и все они под строгим наблюдением. Отделение открыли в 1989 году, тогда душевнобольных из тюрьмы в Могилеве этапировали в Гайтюнишки. Для Маргариты, сейчас уже главврача, все они не преступники, а пациенты, и это для нее принципиальный вопрос. За годы работы женщина столкнулась с разным: побегом, оправданием невиновного пациента, мужчиной, притворившимся душевнобольным, чтобы избежать высшей меры. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

