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«У нас лежат убийцы и насильники». История Маргариты, которая работает в спецпсихбольнице

24.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маргарита около 30 лет работает в спецпсихбольнице в Гайтюнишках, где под охраной принудительно лечат людей, которых признали душевнобольными. Сюда попадают те, кто совершил правонарушение (не преступления — мы объясним разницу в сюжете): разбой, убийство, изнасилование. Всего 276 человек и все они под строгим наблюдением. Отделение открыли в 1989 году, тогда душевнобольных из тюрьмы в Могилеве этапировали в Гайтюнишки. Для Маргариты, сейчас уже главврача, все они не преступники, а пациенты, и это для нее принципиальный вопрос. За годы работы женщина столкнулась с разным: побегом, оправданием невиновного пациента, мужчиной, притворившимся душевнобольным, чтобы избежать высшей меры. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
Теги: Могилев
 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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