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Припарковался на минуту — получи штраф

24.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Инспекторы ОГАИ Чашникского РОВД взялись за злостных нарушителей парковки и периодически проводят рейды. В один из них отправился и корреспондент районной газеты.
По словам временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Чашникского РОВД Андрея Закревского, в райцентре нарушители правил парковки чаще всего попадаются в поле зрения Госавтоинспекции возле зданий двух банков, расположенных по улице Советской. Сотрудники отделения неоднократно предупреждали водителей, парковавших свой транспорт не по правилам.

Припарковался на минуту — получи штраф

Рейд продиктован соображениями безопасности. Рядом находится первая школа. Сейчас каникулы, но дети посещают лагерь. К тому же это центр города и пешеходов здесь всегда хватает.
— Знаки и разметка на указанном участке дороги соответствуют необходимым требованиям и чётко видны, — отмечает исполняющий обязанности начальника ОГАИ. — Однако многие водители безответственно относятся к установленным обозначениям, знакам, предпочитая своё удобство выше безопасности.
Подъезжаем к месту и видим авто, припаркованные вдоль дороги возле ЦБУ №222 ОАО «Беларусбанк». Первый автомобиль стоит неподалёку от пешеходного перехода, ещё два — напротив банка.
— Подобная парковка может стать причиной трагедии, — рассказывает Андрей Закревский. — Оставленные таким образом транспортные средства ограничивают обзор водителю и пешеходам.
Знак «Стоянка запрещена» стоит прямо возле центра банковских услуг. Сразу за ним, в двух метрах, припаркованная иномарка. Посетители игнорируют знак и ставят авто там, где им хочется. Чуть дальше есть стоянка, но ведь это проехать, а потом пешком надо вернуться. Зачем? Когда можно закрыть глаза на знак и остановиться, где это удобно.

Припарковался на минуту — получи штраф

Завидев спецмашину, один из нарушителей быстро ретировался. Дожидаемся владельца второго транспортного средства. Мужчина выходит из банка быстро. На вопрос, почему нарушил правила, отвечает, что очень торопился, а в банк забежал на пару минут. А то, что его автомобиль стоит прямо под запрещающим знаком, его не смущает. Водитель начинает извиняться, но здесь это не работает. За неправильную парковку ему придётся заплатить штраф 27 рублей (базовую величину) при условии, если это первое подобное нарушение. За повторное — две.
Пока выписывали штраф одному водителю, в пяти метрах от него, прямо возле зебры, припарковался другой. Подходим ближе, за рулём дама.
По поводу нарушения она пояснила, что не заметила знака, а остановилась буквально на минутку и сейчас отъедет.

Всего час дежурства возле банка — и 5 водителей привлечено к ответственности. А значит, на улицах города хватает тех, кто не соблюдает правила остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части.

О нарушениях правил парковки в ОГАИ Чашникского РОВД звонки поступают довольно часто. Многие жалуются на автомобили, припаркованные на зелёной зоне. Не стесняясь, водители нередко оставляют машины вблизи детских площадок, возле малых архитектурных форм и спортивных сооружений дворовых территорий.
Как отмечают в ОГАИ Чашникского РОВД, особенно летом парковка автомобилей играет важную роль. На дорогах города появляется ещё больше детей и подростков, которые могут внезапно выбежать из-за неправильно припаркованных и тем самым закрывающих обзор транспортных средств.

Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, быть максимально дисциплинированными и уважать других участников ДД.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Инспекторы ОГАИ Чашникского РОВД взялись за злостных нарушителей парковки и периодически проводят рейды. В один из них отправился и корреспондент
 
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