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«Неравнодушная, вот и бросилась». Что известно о трагедии на реке, где девочка спасла ребенка - и утонула
24.06.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В небольшом агрогородке Шапечино недалеко от Витебска во вторник 23 июня произошла трагедия: погибла 14-летняя девочка, которая пыталась спасти тонущего 7-летнего мальчика. Его-то она из воды вытащила, а сама уже выбраться из речки Суходровки не смогла. Сейчас местные гадают, как так могло произойти — ведь Таня хорошо плавала. А еще говорят, что девочка всегда была неравнодушной и безотказной, поэтому и бросилась первая на помощь тонущему мальчику.
Река Суходровка — маленькая, извилистая, в половодье ее максимальная глубина — 2,5 метра, правда, берега крутые и обрывистые. Она течет на окраине агрогородка Шапечино. На берегах много дач.
Что именно
Взрослых на тот момент на берегу реки не было. Кто-то говорит, что Таня присматривала за меньшими детьми — и они все вместе пошли на берег купаться. Другие говорят, что эта детская компания увидела других ребят уже на берегу и стала свидетелем того, что мальчик начала тонуть. Таня, будучи старшей, бросилась его спасать.
— Примерно за полчаса до трагедии мы видели Таню около сельсовета. Вместе с ней были дети помладше, потом они куда-то ушли. И вот уже бегут односельчане и говорят — все, нет девочки, — говорят в Шапечинском сельсовете.
Местные остро переживают трагедию. Рассказывают, что тонувший мальчик приехал вместе с родителями на дачу. Семья после случившегося сразу же уехала. Как зовут мальчишку и как он себя чувствует — не знают.
Больше рассказывают о Тане. Она — младший ребенок в многодетной семье. Старшие две сестры и брат — уже взрослые.
— Семья работящая, хорошая. Горе такое, — говорят сельчане.
Таня перешла в 9 класс Замосточской школы. Здесь говорят, что девочка была отзывчивая, добрая, всегда приходила на помощь и хорошо относилась как к одноклассникам, так и к детям помладше. Поэтому учителя не удивлены, что Таня бросилась на помощь: она никогда не оставалась равнодушной и не проходила мимо попавшего в беду.
— Ее что ни попросишь — все сделает. И знаете, всегда с удовольствием, с хорошим настроением, улыбкой. Очень была привязана к маме, всегда рассказывала, что они делают по хозяйству: вот успели то засеять, это посадить. Участвовала во всех школьных мероприятиях и хорошо училась. Она была неравнодушной, поэтому и бросилась на помощь мальчику, не думая о себе и своей жизни. Таня, конечно, герой, но очень горько и обидно, что с нашей светлой девочкой такое случилось, — говорят в школе.
Похоронят Таню завтра, 25 июня.
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Когда 13-летняя девочка зашла в водоем по бетонным плитам, она поскользнулась и упала в воду. Она не умела плавать. Ей на помощь поспешила 10-летняя подруга, которая плавать умела и уже была в воде — однако сама утонула, пытаясь ее спасти.
В Витебской областной организации ОСВОД говорят, что главная причина подобных трагедий — отсутствие контроля со стороны взрослых. Там напоминают, что детей любого возраста оставлять одних около водоемов нельзя.
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«Неравнодушная, вот и бросилась». Что известно о трагедии на реке, где девочка спасла ребенка - и утонула
В небольшом агрогородке Шапечино недалеко от Витебска во вторник 23 июня произошла трагедия: погибла 14-летняя девочка, которая пыталась спасти тонущего 7-летнего...
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