«Неравнодушная, вот и бросилась». Что известно о трагедии на реке, где девочка спасла ребенка - и утонула

Источник материала: Tut.by

В небольшом агрогородке Шапечино недалеко от Витебска во вторник 23 июня произошла трагедия: погибла 14-летняя девочка, которая пыталась спасти тонущего 7-летнего мальчика. Его-то она из воды вытащила, а сама уже выбраться из речки Суходровки не смогла. Сейчас местные гадают, как так могло произойти — ведь Таня хорошо плавала. А еще говорят, что девочка всегда была неравнодушной и безотказной, поэтому и бросилась первая на помощь тонущему мальчику.



Фото: СК

Река Суходровка — маленькая, извилистая, в половодье ее максимальная глубина — 2,5 метра, правда, берега крутые и обрывистые. Она течет на окраине агрогородка Шапечино. На берегах много дач.

Что именно произошло днем 23 июня на Суходровке, еще предстоит выяснить следователям. Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Местные взрослые же о произошедшем узнали от детей, которые прибежали к отцу Тани и рассказали: в реке начал тонуть 7-летний мальчишка, девочка кинулась его спасать, вытолкнула на берег, а сама ушла под воду. Дети позвали ее отца, который достал тело ребенка из воды. Спасти ее не удалось — медики констатировали смерть.

Взрослых на тот момент на берегу реки не было. Кто-то говорит, что Таня присматривала за меньшими детьми — и они все вместе пошли на берег купаться. Другие говорят, что эта детская компания увидела других ребят уже на берегу и стала свидетелем того, что мальчик начала тонуть. Таня, будучи старшей, бросилась его спасать.

— Примерно за полчаса до трагедии мы видели Таню около сельсовета. Вместе с ней были дети помладше, потом они куда-то ушли. И вот уже бегут односельчане и говорят — все, нет девочки, — говорят в Шапечинском сельсовете.

Местные остро переживают трагедию. Рассказывают, что тонувший мальчик приехал вместе с родителями на дачу. Семья после случившегося сразу же уехала. Как зовут мальчишку и как он себя чувствует — не знают.

Больше рассказывают о Тане. Она — младший ребенок в многодетной семье. Старшие две сестры и брат — уже взрослые.

— Семья работящая, хорошая. Горе такое, — говорят сельчане.

Таня перешла в 9 класс Замосточской школы. Здесь говорят, что девочка была отзывчивая, добрая, всегда приходила на помощь и хорошо относилась как к одноклассникам, так и к детям помладше. Поэтому учителя не удивлены, что Таня бросилась на помощь: она никогда не оставалась равнодушной и не проходила мимо попавшего в беду.

— Ее что ни попросишь — все сделает. И знаете, всегда с удовольствием, с хорошим настроением, улыбкой. Очень была привязана к маме, всегда рассказывала, что они делают по хозяйству: вот успели то засеять, это посадить. Участвовала во всех школьных мероприятиях и хорошо училась. Она была неравнодушной, поэтому и бросилась на помощь мальчику, не думая о себе и своей жизни. Таня, конечно, герой, но очень горько и обидно, что с нашей светлой девочкой такое случилось, — говорят в школе.

Похоронят Таню завтра, 25 июня.

Похожий случай произошел 9 июня в Сморгонском районе. Там в водоеме вблизи деревни Осиновка утонула 10-летняя девочка, спасая свою 13-летнюю подругу. Дети отправились к водоему. При этом кого-либо из взрослых они не предупредили.

Когда 13-летняя девочка зашла в водоем по бетонным плитам, она поскользнулась и упала в воду. Она не умела плавать. Ей на помощь поспешила 10-летняя подруга, которая плавать умела и уже была в воде — однако сама утонула, пытаясь ее спасти.

В Витебской областной организации ОСВОД говорят, что главная причина подобных трагедий — отсутствие контроля со стороны взрослых. Там напоминают, что детей любого возраста оставлять одних около водоемов нельзя.

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