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Вслед за Турцией, Египтом и Тунисом для туристов с 7 июля открывается ОАЭ

24.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест со сроком действия 96 часов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Попасть в Эмираты смогут граждане всех стран без ограничений. При необходимости тест можно будет сделать в аэропорту Дубая, сообщает РСТО со ссылко на khaleejtimes.com.

Перед посадкой в самолет пасажиры должны будут заполнить «декларацию здоровья» и зарегистрироваться в приложении Covid-19 DXB, что позволит органам здравоохранения ОАЭ иметь связь с туристом на случай появления симптомов Covid-19.

По прилету всем туристам измерят температуру.

Covid-позитивные туристы обязаны будут изолировать себя в учреждении, предоставленном правительством Дубая. Срок изоляции — 14 дней. Заплатить за пребывание в таком спецучреждени туристу придется самостоятельно.

Напомним, с 1 июля начнут летать чартерные рейсы из Минска в Анталию. Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что планирует осуществить первый после длительного перерыва чартерный рейс в Хургаду 4 июля. Тунис готов принимать туристов без прохождения карантина с 27 июня, первый чартер из Беларуси в Тунис должен отправиться уже на следующий день, 28 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест со сроком действия 96 часов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
 
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