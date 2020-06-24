|
Вслед за Турцией, Египтом и Тунисом для туристов с 7 июля открывается ОАЭ
24.06.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест со сроком действия 96 часов,
Попасть в Эмираты смогут граждане всех стран без ограничений. При необходимости тест можно будет сделать в аэропорту Дубая, сообщает РСТО со ссылко на
Перед посадкой в самолет пасажиры должны будут заполнить «декларацию здоровья» и зарегистрироваться в приложении Covid-19 DXB, что позволит органам здравоохранения ОАЭ иметь связь с туристом на случай появления симптомов Covid-19.
По прилету всем туристам измерят температуру.
Covid-позитивные туристы обязаны будут изолировать себя в учреждении, предоставленном правительством Дубая. Срок изоляции — 14 дней. Заплатить за пребывание в таком спецучреждени туристу придется самостоятельно.
Напомним, с 1 июля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест со сроком действия 96 часов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)