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«Минскводоканал» показал результаты проб воды в Сухарево и Малиновке
24.06.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лаборатория «Минскводоканала» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе,
По информации на 15.30, «Минскводоканал» проводит комплекс технических мероприятий для снижения интенсивности запаха воды во Фрунзенском и Московском районах.
Интенсивность запаха снижается при отстаивании воды, говорят специалисты «Минскводоканала».
Напомним, сегодня утром в редакцию
— Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни, —
Пока к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. На данный момент задействованы 4 цистерны: на ул. Янковского, ул. Рафиева, ул. Сухаревской и ул. Есенина.
Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на ул. Горецкого, ул. Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время.
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Здесь уверяют: кроме показателя «Запах», который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют...
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