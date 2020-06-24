﻿ «Минскводоканал» показал результаты проб воды в Сухарево и Малиновке. 21.by
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«Минскводоканал» показал результаты проб воды в Сухарево и Малиновке

24.06.2020 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лаборатория «Минскводоканала» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе, сообщают на предприятии. Здесь уверяют: кроме показателя «Запах», который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм (жесткость, бикарбонаты, аммиак, нитриты, остаточный хлор).


По информации на 15.30, «Минскводоканал» проводит комплекс технических мероприятий для снижения интенсивности запаха воды во Фрунзенском и Московском районах.

Интенсивность запаха снижается при отстаивании воды, говорят специалисты «Минскводоканала».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, сегодня утром в редакцию стали поступать жалобы на химический запах воды от минчан, которые живут в Сухарево. «Запах похож на йод — очень едко и противно», — говорит одна из жительниц улицы Шаранговича. На такую же проблему пожаловались жители Малиновки и Каменной Горки.

— Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни, — поясняли в «Минскводопроводе» — Рассчитываем, что в ближайшее время запах будет локализован и к концу дня потребители получат воду без запаха.

Пока к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. На данный момент задействованы 4 цистерны: на ул. Янковского, ул. Рафиева, ул. Сухаревской и ул. Есенина.

Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на ул. Горецкого, ул. Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время.

 
 
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Здесь уверяют: кроме показателя «Запах», который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют...
 
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