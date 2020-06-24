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Генпрокуратура о смертном приговоре братьям Костевым: суд справедливо признал их опасными для общества

24.06.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук прокомментировал дело братьев Костевых: 19-летний Станислав и 21-летний Илья признаны виновными в жестоком убийстве учительницы в Черикове и приговорены к смертной казни. «Они совершили преступление жесточайшим образом, на теле жертвы 155 травмирующих воздействий. У каждого за плечами судимость, нарушение общественного порядка, пьянство. Исходя из этого суд совершенно справедливо признал их представляющими опасность для общества», — заявил Стук.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Убийство 47-летней учительницы Натальи Кострицы произошло в апреле 2019 года. Как указано в обвинении, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Женщина сообщила в социально-педагогический центр, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности. Из-за этого семью, где было трое детей, поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении. Во время застолья пьяные братья (каждый употребил по три литра пива) вспомнили о своей неприязни к соседке — и пошли к ней разобраться. Когда женщина впустила молодых людей в дом, они стали избивать ее, а потом принялись бить ножом. На теле убитой было обнаружено более 150 ножевых ранений, после убийства дом жертвы подожгли. В январе 2020 года братьям вынесли смертный приговор. Илья и Стас выросли в неблагополучной семье: отец умер 19 лет назад, мать была лишена родительских прав, на данный момент отбывает наказание (на «химии»).

— Раскаиваемся всей душой и телом, — заявил Илья в Верховном суде. — Сожалею, что лично я своими руками сломал судьбу брата, принес невыносимую боль семье Натальи. Каждый день я просыпаюсь и хочу вернуть тот ужасный день, изменить то, что уже изменить нельзя. Прошу быть гуманнее по отношению к моему брату, он ребенок, не успел пожить. Все произошло по моей вине, если бы я не захотел идти к Наталье Васильевне, ничего бы не было. Но я не смог остановиться. До сих пор не могу поверить в то, что произошло. В моей голове не укладывается мысль, что убил человека.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я искренне сожалею о том, что случилось, но жизнь человека уже не вернешь, — заявил Стас в Верховном суде. — Искренне хочу попросить прощения у родных Натальи за ту адскую боль, которую мы вам принесли. Если можете, простите нас, пожалуйста, дайте нам маленький шанс исправиться. Я до сих пор не могу разобраться, как с моим участием могла произойти такая трагедия. Пусть и в меньшей мере, чем мой брат, но я тоже принимал участие в убийстве. Я обратился к священнику (находясь в СИЗО — Прим. TUT.BY), он объяснил мне, что Бог прощает. Прошу, простите и вы меня.

Верховный суд оставил в силе смертный приговор. Теперь помиловать братьев может только президент, с учетом мнения комиссии по помиловании. На прошлой неделе, по данным кампании «Правозащитники против смертной казни», Илья и Станислав отправили заявление. Также братья обратились к главе Белорусской православной церкви и священнику Федору Повному с просьбой ходатайствовать о помиловании, замене смертной казни на пожизненное заключение (БПЦ, как и все христианские церкви выступает против смертной казни).

— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что вынесен смертный приговор в отношении достаточно молодых людей, — заявил на брифинге замгенпрокурора Алексей Стук. — Но с учетом того, что они совершили особо тяжкое преступление, причем совершили преступление жесточайшим образом, достаточно лишь сказать, что на жертве обнаружено 155 травмирующих воздействий. После этого они совершили кражу и с целью устранения следов преступления подожгли дом. Каждый обвиняемый имеет за плечами судимость, большое количество привлечений к административной ответственности из-за нарушения общественного порядка, пьянства и опять же, проявления жестокости. Исходя из этого, суд совершенно справедливо признал их представляющими опасность для общества и определил им такую меру наказания. Но как бы обстановка не складывалась, я не буду предопределять мнение Генеральной прокуратуры по поводу помилования. При поступлении заявления в Комиссию по помиловании мы опять будем коллегиально обсуждать этот вопрос и высказывать свое мнение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия по помилованию при Администрации президента рассматривает каждый смертный приговор, независимо от того обращался ли осужденный с заявлением.

В состав комиссии входят: замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти администрации Жанна Тищенко, замдиректора Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ Александр Барков, судья Конституционного суда Леонид Рябцев, заслуженный юрист и бывший судья Людмила Михалькова, председатель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, а также высокие чиновники — председатель Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, министр внутренних дел Юрий Караев, министр юстиции Олег Слижевский и председатель КГБ Валерий Вакульчик или их заместители.

Комиссия готовит решение по каждому поступившему делу, на основании данного решения принимается указ президента о помиловании или непомиловании человека. При этом основания, почему принято то или иное решение, осужденному не разъясняют. В случае со смертной казнью решение оглашают непосредственно перед расстрелом.

О количестве помилованных нигде не сообщается. На запрос TUT.BY пришел ответ о том, что комиссия не ведет такую статистику.

 
 
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Комиссия по помилования при Администрации президента рассмотрит дело братьев Костевых.
 
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