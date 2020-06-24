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«Буду лечить любого пациента, и омоновцев тоже» Онколог о задержании, сутках в изоляторе и суде
24.06.2020 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 19 июня хирурга-онколога Виктора Хващевского
После задержания Виктора Хващевского его родные всю ночь звонили в РУВД и ИВС,
Во Фрунзенском суде огласили, какие правонарушения ставят в вину доктору: принял активное участие в несанкционированном митинге, выкрикивал лозунги, при задержании отказывался проследовать в служебный транспорт с сотрудниками милиции.
Сам Виктор на суде заявил, что признает — был на проспекте Дзержинского, но не выкрикивал лозунги (что свидетельствует о нарушении ст. 23.34 КоАП) и не упирался, когда сотрудники ОМОН его задерживали (что свидетельствует о нарушении ст. 23.4 КоАП).
— Я в тот вечер ехал в книжный магазин, не знал ни про какой митинг, — пояснял Виктор Хващевский в суде. — Увидел, что стоит сестра моей одноклассницы, она вышла на прогулку с собакой, подошел, мы где-то полчаса общались. Я видел, что там собрался народ, но мы просто общались, ничего не выкрикивали. Меня задержал ОМОН. Я выполнял их требования, потому что понимал, иначе будет еще хуже. Никакого сопротивления не оказывал.
После
Видео, на котором было бы видно, как Хващевский выкрикивает лозунги (как подтверждение нарушения ст. 23.34 КоАП) и сопротивляется при задержании (как подтверждение нарушения ст. 23.4 КоАП), милицией не предоставлено, поскольку «административное дело рассмотрено, и судом уже вынесено постановление». Во время судебного разбирательства видеоматериалы не изучались.
Уже после освобождения Виктор рассказал, что после задержания их на автозаке отвезли во Фрунзенское РУВД:
— Первое время немного грубо со всеми задержанными обращались, но насилия не было, никто никого не бил. Поставили к стенке, руки за голову, обращались на повышенных тонах. Составили протоколы, и под утро половину отпустили — в основном женщин, людей постарше и помладше, а остальных отвезли в ИВС. Никого из задержанных я не знал. Со мной в камере сидели отличные ребята, почти все с высшим образованием, у кого-то свое дело, был студент, был отделочник. Со мной в камере сидел
— Разрешили ли вам сообщить родным о том, что вас задержали?
— Когда погрузили в автозак, телефоны не отбирали. Почти все успели своим сообщить. Кто не успел, не сообщил, потому что когда привезли во Фрунзенское РУВД, все вещи забрали, и телефон уже больше не отдавали. Некоторые просили: «Можно позвонить?» Пока везли на Окрестино, говорили, что там разрешит. Ну, а когда уже доставили, и там отказали.
— Какое отношение к вам было сотрудников милиции?
— В РУВД можно было сказать только по глазам и отдельным фразам, что некоторые сотрудники понимали абсурдность ситуации, что это все неправильно. Милиционеры в основном говорили вежливо. Но было два сотрудника в штатском, которые очень грубо со всеми общались. Откуда они, можно только предполагать, но именно они всеми командовали, а большинство там были майоры и подполковники. В ИВС вообще не хотели с нами общаться: «Нет», «Не знаю». Только один сотрудник нормальным голосом разговаривал и отвечал на наши вопросы.
— Вас ведь впервые задержали, увиденное на Окрестино удивило вас?
— Я работал врачом в республиканской больнице для осужденных, поэтому условия содержания видел и немножко был готов. Единственное, к чему не был готов, нам не дали ни матрасов, ни подушек. И мы, кто в чем был, так и спали на деревянных нарах, все сутки. Мне повезло, что я в куртке был, еще терпимо было. А хлопцы, которые были в майках и шортах, они, конечно, мерзли по ночам.
По поводу передач сказали, что ничего не примут. И конечно, прогулок никаких. В камере — туалет отгороженный, умывальник, к нашему удивлению даже горячая вода была, на умывальнике лежала губка и мыло. Спрашивали, можно ли книгу какую взять, почитать, сказали, что нет. Так что общались друг с другом.
Кормили относительно, с голоду там не умрешь, конечно. Один парень отказался от еды, хотя официально голодовку не объявлял. Все это время даже не притронулся к еде. Ну, а мы по чуть-чуть ели. Порции там приличные, но есть это не очень приятно. В больнице, для примера, еда лучше.
Курить мы тоже не могли, вещи ведь все забрали, да и на прогулки нас не выводили. Но если честно, курить и не хотелось, потому что был такой стресс. Не знаю, как другие, но я первое время психологически погрузился в себя, старался не думать о близких, потому что становится больно и обидно, что ты здесь, а не рядом с ними.
— Какое у вас впечатления от суда? Вас ведь первый раз судили.
— По поводу суда нам никто ничего не говорил. Просто вывели из камеры, завели в комнату, где стоял ноутбук, в ИВС это все и происходило (судебный процесс был по видеотрансляции, объяснялось это неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, при этом в соседнем зале рассматривали уголовное дело в обычном порядке, содержащиеся в изоляторе обвиняемые были доставлены на процесс — Прим. TUT.BY). Все задержанные были в этой комнате и слышали, как идут все суды. Тяжелее всего было первому человеку, а остальные уже представляли, как пройдет и их процесс. Конечно, все надеялись, что дадут штраф и отпустят. Но морально готовились, что могут оставить и на сутки. Надежды на то, что признают невиновными и отпустят, ни у кого не было. Мы все взрослые люди, всё понимаем.
Представление, как работает суд, у меня было, потому что я раньше читал, как проходят процессы над задержанными во время акций. Понимал, что по-любому не оправдают. И остальные это тоже понимали. И у меня претензий к судье нет, я действительно там был (Виктор в суде заявлял, что находился в районе проспекта Дзержинского, но отрицал, что выкрикивал лозунги и отказывался проследовать с сотрудниками ОМОН в автозак — Прим. TUT.BY). Я понимаю, что судьи — люди подневольные, нет независимой судебной системы, их же назначают. Если она не сделает так, как ей сказали, ее просто уволят. И по-моему, в моем случае судья лояльно ко мне отнеслась, вела себя на суде достаточно пристойно.
— Вы помните, кто вас задерживал? Показания в суде давали эти же омоновцы?
— Я не могу сказать, задерживали ли меня те, кто давал показания в суде, потому что они были в масках и все происходило очень быстро. Они меня повернули, легко взяли под руки, сзади, и отвели в автозак. Девушка, с которой я общался, начала возмущаться: «За что?» Ее отодвинули и все. Когда вышел, позвонил ей, узнал, что ее не задерживали. В суде свидетели
— Что вы первое сделали, когда вышли на свободу?
— Сходил в душ, — смеется Виктор. — Когда включил телефон, мне под тысячу сообщений, звонков пришло со словами поддержки. Пишут родственники, однокурсники, пациенты, коллеги, друзья, из Беларуси и из-за границы, поддержка просто колоссальная. Мне собрали деньги на штраф, даже больше, чем нужно. Я остаток перечислю студенту и работяге, с которыми сидел, потому что для них суммы штрафов существенные. Напишите, пожалуйста, что я очень благодарен всем людям за поддержку.
— В комментариях писали, что люди, которые давали против вас показания могут когда-то стать вашими пациентами…
— Ко мне и раньше приходили сотрудники (правоохранительных органов — Прим. TUT.BY), в том числе омоновцы. Это не имеет значения. Даже если придут те, кто свидетельствовал против меня, я буду относиться к ним точно так же, как ко всем остальным пациентам. Для меня любой человек, который обращается за помощью, просто пациент, которого я буду лечить.
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«Я очень благодарен людям за поддержку, - говорит Виктор. - Мне пришло под тысячу сообщений - от пациентов, друзей, коллег».
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