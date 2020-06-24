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На Гомельщине больницы начинают переводить с коронавирусного режима в обычный. Первый - кожвендиспансер

24.06.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

﻿﻿﻿﻿На этой неделе одна из больниц Гомельщины, которую ранее перепрофилировали под COVID-19, начнет работу в обычном режиме, сообщает Минздрав.

Весной, в связи с эпидемической обстановкой, областной клинический кожно-венерологический диспансер перепрофилировали в инфекционный госпиталь.

Но теперь, отметили в министерстве, в Гомеле регистрируется поэтапное снижение заболевания — и некоторые больницы вскоре начнут переводить в обычный режим работы. Первый на очереди — областной кожвендиспансер. В эти дни он проходит санобработку и с 25 июня специалисты возобновят плановую госпитализацию по оказанию дерматовенерологической помощи.

 
Теги: Гомель
 
 
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﻿﻿На этой неделе одна из больниц Гомельщины, которую ранее перепрофилировали под COVID-19 начнет работу в обычном режиме,
 
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