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На Гомельщине больницы начинают переводить с коронавирусного режима в обычный. Первый - кожвендиспансер
24.06.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе одна из больниц Гомельщины, которую ранее перепрофилировали под COVID-19, начнет работу в обычном режиме,
Весной, в связи с эпидемической обстановкой, областной клинический кожно-венерологический диспансер перепрофилировали в инфекционный госпиталь.
Но теперь, отметили в министерстве, в Гомеле регистрируется поэтапное снижение заболевания — и некоторые больницы вскоре начнут переводить в обычный режим работы. Первый на очереди — областной кожвендиспансер. В эти дни он проходит санобработку и с 25 июня специалисты возобновят плановую госпитализацию по оказанию дерматовенерологической помощи.
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На Гомельщине больницы начинают переводить с коронавирусного режима в обычный. Первый - кожвендиспансер
На этой неделе одна из больниц Гомельщины, которую ранее перепрофилировали под COVID-19 начнет работу в обычном режиме,
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