На Гомельщине больницы начинают переводить с коронавирусного режима в обычный. Первый - кожвендиспансер

Источник материала: Tut.by

﻿﻿﻿﻿На этой неделе одна из больниц Гомельщины, которую ранее перепрофилировали под COVID-19, начнет работу в обычном режиме, сообщает Минздрав.

Весной, в связи с эпидемической обстановкой, областной клинический кожно-венерологический диспансер перепрофилировали в инфекционный госпиталь.

Но теперь, отметили в министерстве, в Гомеле регистрируется поэтапное снижение заболевания — и некоторые больницы вскоре начнут переводить в обычный режим работы. Первый на очереди — областной кожвендиспансер. В эти дни он проходит санобработку и с 25 июня специалисты возобновят плановую госпитализацию по оказанию дерматовенерологической помощи.