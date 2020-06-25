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Около 11 тысяч человек будут сдавать ЦТ в Брестской области. Рассказываем, какой тест самый популярный

25.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 11 тысяч человек будут сдавать испытания в четырех вузах Брестской области. Всего же Региональный центр тестирования выдал 38 400 пропусков на ЦТ, сообщает «Заря» со ссылкой на директора центра Владимира Мороза.


Традиционно первый тест — по белорусскому языку. Проверить свои знания ребята смогут уже сегодня. Сдавать «мову» изъявили желание 4100 человек в области.

Как и в прежние годы, самые массовые испытания — по русскому языку (выдано 5600 пропусков) и математике (4600). Но в нынешней эпидемиологической ситуации впервые за всю историю проведения ЦТ на сдачу каждой из этих дисциплин отведено два дня, чтобы «разгрузить» аудитории. Так, русский язык вчерашние выпускники будут сдавать 26 и 27 июня, а математику — 1 и 2 июля.

 — Абитуриенты будут рассажены в шахматном порядке — по одному за партой, на расстоянии 1 — 1,5 метра друг от друга, — подчеркивает Владимир Мороз. — В каждой аудитории будут находиться дезинфицирующие средства. Все наблюдатели обязательно будут экипированы масками и перчатками. Но желательно, чтобы и сами ребята проявили сознательность и позаботились о собственном здоровье, придя на испытание в средствах индивидуальной защиты.

Также в список популярных дисциплин среди абитуриентов области нынче попали биология (выдано 3900 пропусков), английский язык (3800), физика (3600) и история Беларуси (3000).

Завершится тестирование 16 июля. Предусмотрены также резервные дни — 19, 21 и 23 июля. Сдать ЦТ в эти числа смогут абитуриенты, которые зарегистрировались на испытания в мае, но по уважительной причине, подтвержденной документально, не смогли явиться на экзамен в основной день.

— В этом году для удобства абитуриентов тестирование в резервные дни впервые будет проводиться в Бресте на базе технического университета, — обращает внимание Владимир Валентинович. — Выдачу сертификатов мы начнем с 24 июля. Получить их можно будет в течение 12 месяцев, а действительны они два года.

 
Теги: Брест
 
 
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