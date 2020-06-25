На портале TUT.BY теперь можно записаться к врачу

Источник материала: Tut.by

В разделе Здоровье на портале TUT.BY появилась возможность записи к врачу . Новый сервис позволит сэкономить время и минимизировать контакты с другими людьми. Сейчас сервис располагает базой 2166 врачей из 190 медцентров, и постоянно обновляется. Работает в восьми городах и населенных пунктах — Минск, Борисов, Боровляны, Витебск, Гродно, Гомель, Жодино, Орша.

Многие действия и задачи с приходом новой реальности стали переводиться в онлайн. Исключением не стала и медицинская сфера. Большинство людей стремятся получить консультации и диагностику напрямую, минуя ресепшн. При этом для качества выбора растет потребность в полноте данных, отзывах и удобстве.

Сервис записи к врачу выглядит как витрина, где, согласно алфавиту, можно найти врача по специализации и выбрать необходимые платные медицинские услуги. При выборе необходимого направления пользователь будет перенаправлен на 2doc — партнера TUT.BY.





Можно выбрать услугу, например, первичный прием или УЗИ — подтянутся цены и обновится список докторов, которые оказывают выбранную услугу. Для каждого врача указан стаж работы, стоимость услуг, есть отзывы реальных клиентов. Также можно настроить поиск по географическому принципу, перейдя на карту. На сервисе представлены как взрослые, так и детские врачи.

Записаться к выбранному на сайте доктору можно онлайн, кликнув на подходящее время приема. В течение 30 минут с клиентом свяжется медцентр, чтобы подтвердить запись. Подтверждение продублируется на электронную почту. Также можно записаться, позвонив в колл-центр. Отмена записи возможна через 2doc или прямое обращение в медицинский центр.

Сервис не взимает комиссию. Стоимость услуг будет точно такой же, если обращаться напрямую в медицинский центр. Благодаря онлайн-записи каждый сможет сэкономить время и сократить количество контактов.

Как попасть на проект

Вход в проект бесплатный. Медицинские центры и врачи с официальной частной практикой могут заключить договор, обратившись на info@2doc.by