«У меня было восемь ножевых ранений». Истории людей, которые чуть не погибли

Источник материала: Tut.by

Наверняка каждый хоть раз хотел изменить свою жизнь: уйти на другую работу, наладить с кем-то отношения, поменять что-то в себе. Часто люди откладывают такие перемены на потом — на понедельник, следующий месяц или даже год. Но иногда все меняется в одно мгновенье — когда человек оказывается на волосок от смерти и остается в живых. Мы поговорили с людьми, которые чудом не погибли. Они рассказали, что с ними произошло, что помогло им спастись, о чем думали в страшный момент и как изменилась их жизнь после.