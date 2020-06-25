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«У меня было восемь ножевых ранений». Истории людей, которые чуть не погибли

25.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка каждый хоть раз хотел изменить свою жизнь: уйти на другую работу, наладить с кем-то отношения, поменять что-то в себе. Часто люди откладывают такие перемены на потом — на понедельник, следующий месяц или даже год. Но иногда все меняется в одно мгновенье — когда человек оказывается на волосок от смерти и остается в живых. Мы поговорили с людьми, которые чудом не погибли. Они рассказали, что с ними произошло, что помогло им спастись, о чем думали в страшный момент и как изменилась их жизнь после.

 
 
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Люди, которые спаслись от смерти - о том, что с ними произошло, о чем думали в момент, когда было страшно, кто виноват и как это событие изменило их жизнь навсегда.
 
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