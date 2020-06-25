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В Минске вынесли приговор директору турфирмы, который обманул 48 клиентов

25.06.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговор в отношении директора турфирмы, который почти десять месяцев получал от клиентов деньги за несуществующие туры. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Фото: Reuters

Следствие пришло к выводу, что руководитель столичной туристической фирмы «Нейтири» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года сумел мошенническим путем получить от клиентов почти 132 тысячи рублей. Всего в качестве пострадавших по делу проходило 48 человек.

Уголовное дело по факту мошенничества против 42-летнего мужчины возбудили в январе этого года. Его компания работала на рынке с 2013 года и занималась в основном организацией отдыха на популярных у белорусов направлениях: в Турции, Египте, Тунисе. Когда дела фирмы стали идти хуже, ее директор начал брать у клиентов деньги за несуществующие туры, оплачивая за их счет старые долги компании.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а также взыскал с него более 63 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба в пользу 23 потерпевших и около 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда для 15 человек, пострадавших от его действий.

Ранее мужчина не был судим.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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С ноября 2018 года по сентябрь 2019 года мужчине удалось мошенническим путем получить от клиентов за несуществующие туры почти 132 тысячи рублей.
 
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