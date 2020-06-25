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В МЧС сделали карту с адресами подразделений, где люди могут набрать питьевую воду
25.06.2020 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве чрезвычайных ситуаций сделали и в онлайн-режиме дополняют карту с указанием адресов подразделений, где минчане смогут получить воду. Об этом
«Прямо сейчас мы заполняем
Карта еще не заполнена полностью, и дополняется в онлайне-режиме.
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«Прямо сейчас мы заполняем карту, на которой отмечены подразделения МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества», - рассказали спасатели.
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