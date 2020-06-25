Минздрав обновил список стран, по приезду из которых не нужно уходить в карантин. России не нем пока нет

Источник материала: Tut.by

В перечень стран, из которых можно приехать в Беларусь без 14-дневного карантина, включено еще 14 государств, говорится на сайте Минздрава .

Речь идет об Австралии, Египте, Израиле, Грузии, Канаде, Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, США, Туркции и Японии.

Ранее, напомним, 14-дневный карантин отменяли для тех, кто возвращается из Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрия, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Китая.

Приехавшим в Беларусь из России по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный карантин.