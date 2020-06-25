Минчанка украла сумку с деньгами, которую в отделении забыл клиент банка

Источник материала: Tut.by

Женщина унесла с собой сумку с крупной суммой денег, которую по рассеянности оставил клиент одного из банковских отделений в Минске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Alexander Mils, unsplash.com

Потерпевший по своим делам зашел в банк, но, уходя, забыл сумку с деньгами на подоконнике. Когда он за ней вернулся, сумки на месте уже не оказалось.

Выяснилось, что сумку с крупной суммой — 1800 рублей и 2400 долларов — унесла 48-летняя минчанка, которая пришла в отделение банка в компании другой посетительницы. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что когда женщина заметила сумку, то сначала закрыла ее спиной, а затем, дождавшись свою знакомую, вышла вместе с чужой вещью.

Женщина нигде не работает, а белорусские рубли из находки успела потратить на продукты и погашение кредита. А вот доллары удалось вернуть владельцу.