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Генпрокуратура начала проверку по проблемам с водой в Минске
25.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура начала проверку по многочисленным обращениям людей о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах Минска. Об этом
«Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также — действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.
Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.
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«Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом...
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