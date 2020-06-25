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Генпрокуратура начала проверку по проблемам с водой в Минске

25.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура начала проверку по многочисленным обращениям людей о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах Минска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также — действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.

Что случилось. Кратко

  • Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться.
  • Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд.
  • К обеду «Минскводоканал» прокомментировал: все из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо.
  • Химики думают, что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор.
  • Позже на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.
  • В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стоят в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирают мгновенно.
  • Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода пахнет, пользоваться ею для питья и душа нельзя.
  • Проблема не решена и за ночь.
  • Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

 
Теги: Минск
 
 
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«Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом...
 
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