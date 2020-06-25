Генпрокуратура начала проверку по проблемам с водой в Минске

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура начала проверку по многочисленным обращениям людей о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах Минска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также — действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.

Что случилось. Кратко Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды . Ее нельзя было пить, невозможно было мыться.

. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться. Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд.

К обеду «Минскводоканал» прокомментировал : все из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб : кроме запаха, все с водой хорошо.

: все из-за жары. Позже — представил : кроме запаха, все с водой хорошо. Химики думают , что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор.

, что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор. Позже на сайте «Минскводоканала» появилось объявление : пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно. В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25 . Люди стоят в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирают мгновенно.

. Люди стоят в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирают мгновенно. Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода пахнет, пользоваться ею для питья и душа нельзя.

Проблема не решена и за ночь.

Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.