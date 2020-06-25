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Власти, почему вы не сказали нам, что эту воду нельзя пить? Вопросы, на которые Минск вторые сутки не получает ответов
25.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой. Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительно, что ее нельзя не только пить, но и принимать душ, мыть руки, посуду, стирать и поливать комнатные растения. Это все жители Минска выяснили эмпирически — ведь городские власти молчали весь вторник. А у нас — журналистов и горожан — накопилось много вопросов.
В распоряжении редакции TUT.BY оказалось письмо Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк в администрации Фрунзенского и Московского районов, а также Минское городское жилищное хозяйство. Оно датировано 24 июня.
«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты.
В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам. В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска (в зоне влияния очистной водопроводной станции производства Минскводопровод коммунального унитарного производственного предприятия „Минскводоканал“) до улучшения ситуации».
Еще вчера санслужбам Минска, коммунальникам и чиновникам в райадминистрациях было известно, что эту воду пить нельзя. Почему вы забыли сказать об этом людям? Более того, почему в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок
Вчера весь день нам говорили: минчане, вода безопасна. Первый осторожный шаг еще днем сделало МЧС: дало общую, но важную рекомендацию «не использовать воду, если ее вид, цвет или запах отличаются от привычных». Но проблема в трубах водоканала — это не сфера ответственности МЧС, и делать официальных заявлений они не уполномочены. К 19 часам вечера малопонятное заявление в телеграм сделал Минздрав: «Санитарно-эпидемиологической службой Минска проведены отборы проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По результатам выработан ряд рекомендаций, находящихся на контроле служб города». Там, видимо, решили, что народу об этих рекомендациях знать незачем. Ближе к полуночи это сообщение было исправлено, и там впервые появилось четкое: «Сейчас данную воду использовать для питьевых целей нельзя». После полуночи это же на своем сайте разместил «Минскводоканал»: не пить.
К вечеру среды, заверяли нас вчера, все починим, все будет хорошо. К обеду четверга все осталось так же плохо, только география жалоб еще расширилась.
Что дальше?
Вторые сутки телефон редакции TUT.BY не смолкает, мы получаем тысячи сообщений в мессенджерах и соцсетях — люди просят помочь. Помочь найти правду — что же происходит? Помочь с водой: где-то дома одинокая мама с грудничком, где-то — инвалиды, где-то пенсионеры, которые не могут пойти в другой конец района за водой из цистерны. А в магазинах в шаговой доступности питьевой воды в емкостях большого объема много где нет.
Все эти люди — и не только эти — вторые сутки звонят по всем общедоступным телефонам всех коммунальных служб и администраций районов города. Они хотят знать, что происходит, как им быть сейчас и какая ситуация будет завтра.
Вопросы есть и у журналистов — и от них власти закрылись так же, как и от остального народа. Вторые сутки TUT.BY не может получить прямого комментария ни от одного из причастных ведомств: Мингорисполкома, «Минскводоканала», санстанции и др.
Итак, мы, редакция TUT.BY и наши читатели, жители Минска, просим власти столицы ответить на следующие вопросы. Ответы мы пытались получить вчера весь день — но безуспешно. Эти же вопросы мы задали сегодня прямо в начале рабочего дня Мингорисполкому — но пока не получили на них ответов.
Власти, знаете, вам достался хороший город — с чудесными людьми. Они сами пытались анализировать происходящее, чтобы самим защитить свои семьи. Они самоорганизовывались и помогали тем, кто слабее: привозили воду своим старикам-соседям. возили ее в больницы и детдома, носили в детские сады. Мы скоро вам об этом расскажем, если вы не знали.
Минчане молодцы. Нам кажется, они заслужили диалога.
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Власти, почему вы не сказали нам, что эту воду нельзя пить? Вопросы, на которые Минск вторые сутки не получает ответов
Вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой. Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительно, что ее нельзя не только пить, но и...
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