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Власти, почему вы не сказали нам, что эту воду нельзя пить? Вопросы, на которые Минск вторые сутки не получает ответов

25.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой. Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительно, что ее нельзя не только пить, но и принимать душ, мыть руки, посуду, стирать и поливать комнатные растения. Это все жители Минска выяснили эмпирически — ведь городские власти молчали весь вторник. А у нас — журналистов и горожан — накопилось много вопросов.


В распоряжении редакции TUT.BY оказалось письмо Главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк в администрации Фрунзенского и Московского районов, а также Минское городское жилищное хозяйство. Оно датировано 24 июня.

«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты.

В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам. В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из хозяйственно-питьевого водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска (в зоне влияния очистной водопроводной станции производства Минскводопровод коммунального унитарного производственного предприятия „Минскводоканал“) до улучшения ситуации».

Еще вчера санслужбам Минска, коммунальникам и чиновникам в райадминистрациях было известно, что эту воду пить нельзя. Почему вы забыли сказать об этом людям? Более того, почему в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок говорил, что вода, которая сейчас подается потребителям, «полностью соответствует всем нормативам, присутствует только запах»?

Вчера весь день нам говорили: минчане, вода безопасна. Первый осторожный шаг еще днем сделало МЧС: дало общую, но важную рекомендацию «не использовать воду, если ее вид, цвет или запах отличаются от привычных». Но проблема в трубах водоканала — это не сфера ответственности МЧС, и делать официальных заявлений они не уполномочены. К 19 часам вечера малопонятное заявление в телеграм сделал Минздрав: «Санитарно-эпидемиологической службой Минска проведены отборы проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По результатам выработан ряд рекомендаций, находящихся на контроле служб города». Там, видимо, решили, что народу об этих рекомендациях знать незачем. Ближе к полуночи это сообщение было исправлено, и там впервые появилось четкое: «Сейчас данную воду использовать для питьевых целей нельзя». После полуночи это же на своем сайте разместил «Минскводоканал»: не пить.

К вечеру среды, заверяли нас вчера, все починим, все будет хорошо. К обеду четверга все осталось так же плохо, только география жалоб еще расширилась.

Что дальше?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вторые сутки телефон редакции TUT.BY не смолкает, мы получаем тысячи сообщений в мессенджерах и соцсетях — люди просят помочь. Помочь найти правду — что же происходит? Помочь с водой: где-то дома одинокая мама с грудничком, где-то — инвалиды, где-то пенсионеры, которые не могут пойти в другой конец района за водой из цистерны. А в магазинах в шаговой доступности питьевой воды в емкостях большого объема много где нет.

Все эти люди — и не только эти — вторые сутки звонят по всем общедоступным телефонам всех коммунальных служб и администраций районов города. Они хотят знать, что происходит, как им быть сейчас и какая ситуация будет завтра.

Вопросы есть и у журналистов — и от них власти закрылись так же, как и от остального народа. Вторые сутки TUT.BY не может получить прямого комментария ни от одного из причастных ведомств: Мингорисполкома, «Минскводоканала», санстанции и др.

Итак, мы, редакция TUT.BY и наши читатели, жители Минска, просим власти столицы ответить на следующие вопросы. Ответы мы пытались получить вчера весь день — но безуспешно. Эти же вопросы мы задали сегодня прямо в начале рабочего дня Мингорисполкому — но пока не получили на них ответов.

  • Почему городские власти вчера весь день заявляли, что показатели по качеству воды в норме? Почему вы не можете сказать честно: мы пока не знаем, что происходит с водой, но мы разбираемся — а пока мы не разберемся, не пейте, не мойтесь, не используйте?
  • А потом, когда вы узнали, — почему не стали кричать о том, что вода не соответствует саннормам «из каждого утюга»? Почему не разослали всему городу или хотя бы абонентам во Фрунзенском и Московском районах SMS, хотя бы просто не написали о том, что воду пить нельзя, утром — в телеграме и на сайте?
  • Горожане хотели бы видеть результаты проб, на основании которых решили запретить воду к питью — с комментарием санитарного врача. Почему вы нам ничего не объясняете?
  • Насколько действительно вредна для здоровья — или нет? — та самая вчерашняя дурно пахнущая вода? Многие минчане в течение дня все-таки пили ее, поскольку нас уверяли, что она нормального качества. У них может быть отравление?
  • Люди в соцсетях и мессенджерах делятся фото воспаленных после мытья в такой воде рук. Жители Каменной Горки говорят, что кожу после душа жжет. С чем может быть связана такая реакция организма?
  • Что все-таки случилось? Авария? Как она произошла?
  • Почему просто не отключили воду потребителям, когда поняли, что ее нельзя пить?
  • Вчера называлась причина — теплая погода, были версии про иловые отложения в Вилейском водохранилище. У города серьезная система водоподготовки, гнилые водоросли удаляются еще на станции. Почему в этот раз пошла в водопровод вода ненадлежащего качества, и на каком этапе это обнаружилось?
  • Чем объясняется постепенное распространение проблемы по городу? Вчера около 11 вечера и сегодня утром читатели сообщили о таких же проблемах в районе улицы Немига (в районе ТД «Немига», в районе Стелы, — это Центральный район), сегодня утром идут обращения из Октябрьского района. Там воду тоже нельзя пить? Есть ли риск попадания некачественной воды в другие районы Минска?
  • По состоянию на почти 13 часов дня в редакцию поступают многочисленные сообщения, что воду сливают — как вы и рекомендовали — в квартирах на протяжении нескольких часов, но ситуация не меняется. Она по-прежнему плохо пахнет. С чем это может быть связано?
  • Планирует ли город увеличить число цистерн для обеспечения питьевой водой? Почему их вчера было вначале всего 4? Да и когда их стало 25, во многих точках образовывались огромные очереди. Когда стали подвозить воду в больницы — в пострадавшем районе их несколько, включая крупную детскую, — почему только сегодня вспомнили о детских садах?

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Власти, знаете, вам достался хороший город — с чудесными людьми. Они сами пытались анализировать происходящее, чтобы самим защитить свои семьи. Они самоорганизовывались и помогали тем, кто слабее: привозили воду своим старикам-соседям. возили ее в больницы и детдома, носили в детские сады. Мы скоро вам об этом расскажем, если вы не знали.

Минчане молодцы. Нам кажется, они заслужили диалога.

 
Теги: Минск
 
 
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Вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой. Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительно, что ее нельзя не только пить, но и...
 
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