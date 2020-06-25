Пляжи в Могилевском районе уже открыты для купания. В городе все по-прежнему не очень хорошо

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе сняли ограничительные меры по купанию, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии. А вот в водоемах на территории Могилева все по-прежнему — есть жесткие запреты и ограничения.



Гребеневское водохранилище (Святое озеро) в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Список мест для купания в Могилеве и Могилевском районе теперь выглядит так.

Где в Могилевском районе купание уже разрешено:

пляж на реке Днепр в деревне Полыковичи;

пляж водохранилища в деревне Вильчицы.

Где в Могилеве купаться запрещено (содержание кишечной палочки в разы превышено):

Гребеневское водохранилище (Святое озеро);

Печерское водохранилище.

Где в Могилеве купание ограничено:

городской пляж на реке Днепр.

Запрет на купание в определенном водоеме означает, что в воду вообще лучше не заходить — ни детям, ни взрослым. Если игнорировать запрет, зайти в воду «просто помочить ножки» и оставить потом ее на коже высыхать, можно получить кожные высыпания. А если вода попадет в организм через слизистые ткани — кишечные расстройства, аллергические реакции, паразитов или еще что похуже.

Ограничение купания означает, что купаться можно только взрослым. И все равно им следует быть аккуратными, чтобы случайно не проглотить воду из водоема. Детям в местах ограничения купания в воду заходить не стоит.

Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это не официальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.