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Пляжи в Могилевском районе уже открыты для купания. В городе все по-прежнему не очень хорошо
25.06.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе сняли ограничительные меры по купанию,
Список мест для купания в Могилеве и Могилевском районе теперь выглядит так.
Где в Могилевском районе купание уже разрешено:
Где в Могилеве купаться запрещено (содержание кишечной палочки в разы превышено):
Где в Могилеве купание ограничено:
Запрет на купание в определенном водоеме означает, что в воду вообще лучше не заходить — ни детям, ни взрослым. Если игнорировать запрет, зайти в воду «просто помочить ножки» и оставить потом ее на коже высыхать, можно получить кожные высыпания. А если вода попадет в организм через слизистые ткани — кишечные расстройства, аллергические реакции, паразитов или еще что похуже.
Ограничение купания означает, что купаться можно только взрослым. И все равно им следует быть аккуратными, чтобы случайно не проглотить воду из водоема. Детям в местах ограничения купания в воду заходить не стоит.
Стихийные пляжи на озере возле поселка Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина — это места отдыха у воды. То есть официально купаться там запрещено. И так как это не официальные пляжи, то пробы воды эпидемиологи там не брали.
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Теперь можно купаться на реке Днепр в агрогородке Полыковичи, а также в озере в деревне Вильчицы.
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