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Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны

25.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны
Фото из архива

 Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел сегодня в Минске. Поздравил выпускников министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщает БЕЛТА.

Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны

Лейтенантские погоны получил 141 человек, семь выпускников окончили учреждение высшего образования МЧС с отличием, а два — с золотой медалью. Диплом белорусского университета МЧС получил 61 иностранный специалист из Азербайджана, России, Казахстана и Украины. Кроме того, 44 выпускникам присвоены степень магистра управления и магистра технических наук.

«Это знаковое событие не только для университета, но и в целом для нашей системы. Мы получаем немалое количество профессионалов, энергичных, с хорошими знаниями, — сказал Владимир Ващенко. — Я считаю, что уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств. Мы гордимся тем, что наше образование востребовано в других странах».

Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны

Молодые офицеры заложат памятную плиту выпуска 2020 года, попрощаются со знаменем университета и в последний раз пройдут торжественным маршем по плацу спасательного вуза.

Церемония транслировалась на официальном YouTube-канале УГЗ и в его официальной группе во «ВКонтакте».

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива  Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел сегодня в Минске. Поздравил выпускников министр по чрезвычайным...
 
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