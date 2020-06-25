Житель Ляховичей пошел в реку искупаться и пропал: нашли его водолазы

Источник материала: Tut.by

24 июня водолазы достали из реки Ведьма тело 42-летнего жителя Ляховичей, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: letnews.ru

Мужчина отдыхал с женой на городском пляже у реки Ведьма. Ближе к вечеру он пошел поплавать и пропал. Около 17.00 женщина сообщила спасателям, что ее муж не вернулся.

Спасти мужчину не удалось. Его тело нашли на глубине водолазы. По факту гибели мужчины проводится проверка.

В областном совете ОСВОД призвали отдыхающих купаться только в отведенных местах, быть бдительными и не лезть в воду в состоянии опьянения.