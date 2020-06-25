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Житель Ляховичей пошел в реку искупаться и пропал: нашли его водолазы

25.06.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июня водолазы достали из реки Ведьма тело 42-летнего жителя Ляховичей, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: letnews.ru

Мужчина отдыхал с женой на городском пляже у реки Ведьма. Ближе к вечеру он пошел поплавать и пропал. Около 17.00 женщина сообщила спасателям, что ее муж не вернулся.

Спасти мужчину не удалось. Его тело нашли на глубине водолазы. По факту гибели мужчины проводится проверка.

В областном совете ОСВОД призвали отдыхающих купаться только в отведенных местах, быть бдительными и не лезть в воду в состоянии опьянения.

 
 
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