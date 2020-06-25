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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных...

Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений. На брифинге присутствуют представители Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы.По информации горисполкома, вода попала в 1 400 домов Фрунзенского и 860 домов Московского района. Пока жителям можно использовать воду из-под крана только на хозяйственно-бытовые нужды. Пить ее нельзя. Сейчас проводятся технические работы по нормализации качества.В данный момент воду доставляют 20 машин с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой воды можно уточнить по номеру 115.