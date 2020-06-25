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В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений. На брифинге присутствуют представители Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы.

По информации горисполкома, вода попала в 1 400 домов Фрунзенского и 860 домов Московского района. Пока жителям можно использовать воду из-под крана только на хозяйственно-бытовые нужды. Пить ее нельзя. Сейчас проводятся технические работы по нормализации качества. 

В данный момент воду доставляют 20 машин с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой воды можно уточнить по номеру 115.
  • ул. Налибокская, 34
  • ул. Якубовского, 34
  • ул. Шаранговича, 34
  • ул. Пушкина, 38
  • ул. Притыцкого, 54
  • ул. Рафиева, 109
  • ул. Бурдейного, 25
  • ул. Ульяновская, 32
  • ул. Каменногорская, 18
  • ул. Одинцова, 89
  • ул. Бельского, 60
  • ул. Володарского, 2
  • ул. Дзержинского, 81
  • ул. Слободская, 153 - 167
  • ул. Космонавтов, 3 - 3
  • пр. Победителей, 19 (Юбилейная)
  • Детские сады Московского района
  • Детские сады Фрунзенского района
  • Перекресток ул. Шаранговича - ул. Янковского
  • ул. С. Ковалевской, 61
  • ул. Ольшевского, 29 - 1 

 
 
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Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных...
 
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