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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор комплекса "Брестская крепость - герой": Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси "Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить...

"Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить человек, - война. Мой дедушка пережил Первую мировую и Великую Отечественную и часто говорил, что в жизни не бывает без трудностей, но самое лучшее - жить в мире. Наверное, эту мысль он мне передал как завет", - отметил Григорий Бысюк.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите