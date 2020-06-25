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Директор комплекса "Брестская крепость - герой": Мы должны ценить мирную жизнь в Беларуси

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить человек, - война. Мой дедушка пережил Первую мировую и Великую Отечественную и часто говорил, что в жизни не бывает без трудностей, но самое лучшее - жить в мире. Наверное, эту мысль он мне передал как завет", - отметил Григорий Бысюк.

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"Мир - основа всего. Тогда можно нормально жить, зарабатывать деньги, стремиться сделать что-то лучшее для семьи и других людей. Самое страшное, что может пережить...
 
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