26 июня пройдет единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Радзiма

Для предупреждения и профилактики ДТП по причине обгона и выезда на встречную 26 июня Госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Обгон должен быть безопасным!».

Дорога не терпит рискованных действий. Одним из опасных и сложных маневров является обгон. Многие аварии, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона.

За 5 месяцев в Могилёвской области произошло 162 дорожно-транспортных происшествия (26 человек погибли, 188 получили травмы). Причиной 7 аварий стал обгон и выезд на полосу встречного движения: 2 человека погибли, 24 были травмированы. Было выявлено более 270 нарушений правил обгона.

17 апреля около 8 часов утра в Климовичском районе 41-летний житель районного центра, совершая обгон на своем автомобиле BMW 525, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пригородным автобусом МАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП были травмированы 2 человека: водитель BMW и 80-летняя пассажирка автобуса.

10 мая в 17 часов в Могилевском районе на 13 километре автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи 46-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Citroen Xsara, не справилась с управлением своего автомобиля, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford Orion, а затем с автомобилем Volkswagen Polo. От удара Ford съехал в кювет. В результате ДТП 23-летняя могилевчанка, управлявшая автомобилем Ford, погибла на месте происшествия, а ее 24-летний пассажир получил травмы. Также в ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Citroen и пассажирка Volkswagen.

Зачастую причиной выезда на встречную становится потеря контроля над управлением автомобиля вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости или же технического состояния автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Самый сложный момент — рассчитать время и скорость выполнения обгона. Перед его началом следует разумно оценить обстановку и принять решение.

Чем больше габариты автомобиля, который водитель собирается обогнать, тем дальше следует от него ехать. Необходимо также обращать внимание на автомашины, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево, поэтому идущий на обгон по встречной полосе транспорт будет для них неожиданностью. Водитель должен просматривать встречную полосу как можно дальше: даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного транспортного средства.

Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять: сначала поймите, почему он это делает.

Обгоны весьма опасны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью.

К сожалению, даже самые опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль. Поэтому лучше не рисковать.

Не будет лишним напомнить, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно п.8 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин и может быть лишен права управления транспортными средствами на срок до 1 года.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома