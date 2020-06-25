В Беларуси 60 382 зараженных COVID-19. Прирост за сутки - 437

Источник материала: Tut.by

На 25 июня в Беларуси зарегистрированы 60 тыс. 382 случая COVID-19. Прирост за сутки — 437. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси на 25 июня выздоровели и выписаны 41 тыс. 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1312 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов (плюс 5 за сутки).

По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев рекомендует по-прежнему соблюдать респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски.

В Минздраве Беларуси не исключают возможность второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По расчетам белорусских ученых, к ситуации, когда каждый день будет чуть более 10 новых случаев, Беларусь должна прийти лишь в самом конце лета. Например, математическая модель показала, что 31 августа может быть зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших превысит 68 тысяч.