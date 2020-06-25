|
В Беларуси 60 382 зараженных COVID-19. Прирост за сутки - 437
25.06.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 25 июня в Беларуси зарегистрированы 60 тыс. 382 случая COVID-19. Прирост за сутки — 437. Об этом сообщает Минздрав в
В Беларуси на 25 июня выздоровели и выписаны 41 тыс. 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1312 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов (плюс 5 за сутки).
По
Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев
В Минздраве Беларуси
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)