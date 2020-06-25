В Светлогорске вынесли приговор бывшему методисту отдела образования за фиктивных сирот

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске суд вынес приговор сотруднице райисполкома и ее сожителю, которого она оформила опекуном вымышленных детей.





Бывший 52-летний методист сектора охраны прав детства и ее 47-летний сожитель признаны виновными в мошенничестве совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

Пара совершила преступление еще в 2015 году, когда женщина работала в отделе образования местного исполкома.

Одной из обязанностей бывшего методиста являлось составление решений об установлении опеки над несовершеннолетними. Она воспользовалась этим — и наряду с реальными данными других попечителей внесла в соответствующий бланк сведения своего сожителя: тот якобы тоже должен быть назначен опекуном двоих малолетних детей. На самом деле сирот никогда не существовало.

Фиктивный документ был заверен подписью и печатью должностных лиц райисполкома и передан в бухгалтерию для начисления ежемесячных пособий. Все выплаты поступали на расчетный счет, который был открыт сожителем женщины.

Мошенническая схема работала пять лет — до момента, пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов, и о выявленном несоответствии сообщили в милицию.

С марта 2015 года по февраль 2020 года пара успела получить почти 30 тысяч рублей.

Бывшего работника образования приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу 2700 рублей. Сожитель женщины по решению суда проведет 4 года в колонии в условиях усиленного режима и также должен выплатить аналогичный штраф.

Кроме этого обвиняемые должны возместить Светлогорскому районному исполнительному комитету 29 741 рубль 71 копейку — это сумма ущерба, который они нанесли.