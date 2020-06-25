Игорь Карпенко: преемственность поколений — надежный фундамент для молодежного движения Беларуси

Игорь Карпенко. Фото из архива

Преемственность поколений стала надежным фундаментом для развития молодежного движения Беларуси, заявил министр образования Игорь Карпенко во время заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЛКСМБ. Заседание прошло в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«2020 год в молодежной политике Беларуси ознаменован знаковым событием — 100-летием комсомола Беларуси, которое будет отмечаться 24 сентября. Старт празднованиям был дан в декабре 2019 года на вечере-встрече поколений «Это наша с тобой биография!» с участием лауреатов премии Ленинского комсомола Беларуси в Белгосфилармонии. Комсомольцы внесли огромный вклад в становление экономики страны. Отрадно, что преемственность поколений стала надежным фундаментом для развития молодежного движения Беларуси», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, белорусские комсомольцы были активными участниками послевоенного восстановления народного хозяйства, создания энергетического и нефтегазового комплексов республики. «Десятки тысяч молодых людей участвовали в строительстве Березовской и Лукомльской ГРЭС, Гродненского производственного объединения «Азот» и Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Белорусского шинного завода и Брестского коврово-суконного комбината, трех Солигорских калийных комбинатов, работали на мелиорации земель белорусского Полесья. Белорусские студенческие отряды выезжали на строительство объектов жилищного и культурно-бытового назначения Западной Сибири, Уральской области, Карелии и Якутии. Массово участвовали в уборке урожая на целинных и залежных землях, ударно трудились на стройках ВАЗа, КАМАЗа, БАМа», — отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул: организация торжественного празднования юбилейной даты на высоком уровне требует координации и усиления межведомственного взаимодействия государственных органов и общественных объединений. «Сегодня в стране реализуются республиканский и региональные планы мероприятий, посвященные празднованию векового юбилея молодежного движения Беларуси. Ведется работа по организации Республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Мероприятия проекта объединены идеей об исторической памяти, традициях Беларуси, величайшем культурном наследии прошлых поколений, любви и уважении к Родине, участии молодежи в общественно значимых событиях», — добавил он.

Организационный комитет также обсудил вопросы проведения научно-практической конференции «Роль ЛКСМБ в истории страны», выпуска тематической почтовой продукции, издания научно-популярной книги о молодежном движении Беларуси, открытии тематической экспозиции в Национальном историческом музее, реконструкции Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси, расположенного в Республиканском доме молодежи.

БелТА