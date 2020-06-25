Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере — Петришенко

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Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который сегодня посетил пункт централизованного тестирования в БГПУ, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси сегодня началось ЦТ. Абитуриенты 25 июня сдают белорусский язык, задействовано 37 пунктов ЦТ. В БГПУ тестирование проходит в 24 аудиториях. Для участия в ЦТ по белорусскому языку в этом вузе зарегистрировался 931 абитуриент, в целом по стране — более 18 тыс. (в 2019 году — 22 тыс.).

Вице-премьера ознакомили с материально-технической базой БГПУ и продемонстрировали, как организовано ЦТ в вузе. «Министерство образования и вузы провели системную подготовку, работает государственная комиссия. Все организовано четко. Не было очередей перед аудиториями, принцип дистанцирования соблюли. В наличии антисептики, маски. Все противоэпидемические меры были в полной мере соблюдены», — сказал Игорь Петришенко.

С учетом эпидемиологической ситуации в 2020 году увеличен аудиторный фонд для централизованного тестирования. Рассадка участников ЦТ обеспечивается на расстоянии не менее 1 м, количество абитуриентов в аудитории — не более 50 человек. Все пункты проведения централизованного тестирования оснащены дезинфицирующими средствами, имеется запас масок для абитуриентов, организованы проветривание и дополнительная уборка помещений. Для проведения ЦТ по двум наиболее востребованным учебным предметам (русский язык и математика) в этом году предусмотрено по два дня. Увеличено количество пунктов тестирования в резервные дни: если раньше это было только БГУ, то в этом году определены вузы в каждом из областных центров (всего шесть пунктов). Как отметил вице-премьер, у тех абитуриентов, которые сейчас на самоизоляции, есть возможность в резервные дни сдать ЦТ. «Все эти условия создали комфортную с точки зрения эпидемиологической безопасности среду для наших абитуриентов, чтобы они могли сконцентрироваться только на решении тестов», — подчеркнул он.

Созданы условия и для абитуриентов из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они могут сдать ЦТ в резервные дни, чтобы поступить в белорусские вузы. «Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования подготовили методические рекомендации, чтобы абитуриенты, которые приедут из-за границы, могли без 14-дневного срока самоизоляции продемонстрировать свои знания», — добавил Игорь Петришенко.

«Сверх школьной программы в тесты никакие задания не добавлялись. Тот, кто к учебе относился добросовестно, сможет решить то или иное задание», — отметил вице-премьер.

По его словам, наиболее популярны русский язык, математика, английский язык и биология. На ЦТ по русскому языку записались 52 тыс. человек, на математику — 42 тыс.

Контроль за проведением вступительных испытаний и предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении осуществляет государственная комиссия. Для обеспечения ее деятельности создана рабочая группа, в состав которой входят представители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Министерства образования и МВД.

БелТА