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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минскводоканал: Ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно улучшается Последняя информация о качестве воды в белорусской столице к этому часу. Как заявили в Минскводоканале, ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно...

Последняя информация о качестве воды в белорусской столице к этому часу. Как заявили в Минскводоканале, ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно улучшается.Жителям можно использовать воду из-под крана. Пока пить ее нельзя. Сейчас проводятся технические работы по нормализации качества воды.В данный момент подвоз воды в необходимые районы осуществляется на 20 машинах с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой воды сейчас на ваших экранах, их также можно уточнить по номеру 115.