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Минскводоканал: Ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно улучшается
25.06.2020 17:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоследняя информация о качестве воды в белорусской столице к этому часу. Как заявили в Минскводоканале, ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно улучшается.
Жителям можно использовать воду из-под крана
В данный момент подвоз воды в необходимые районы осуществляется на 20 машинах с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой воды сейчас на ваших экранах, их также можно уточнить по номеру 115.
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Последняя информация о качестве воды в белорусской столице к этому часу. Как заявили в Минскводоканале, ситуация во Фрунзенском и Московском районах постепенно...
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