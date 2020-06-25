734 претендентам отказали. Рассказываем, кто будет считать голоса на участках Брестской области

Источник материала: Tut.by

В Брестской области сформированы 910 участковых комиссий по выборам президента Беларуси. Всего на участках будут работать 9494 человека, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Сергей Балай

Персональный состав УИК утверждали 24 июня на заседаниях местных исполнительных органов. В большинстве предпочтение отдавали выдвиженцам, имеющим опыт работы в таких комиссиях и «устойчивую деловую репутацию» — сообщили в областной ИК.

В числе участковых «комиссаров» 3416 выдвиженцев от граждан, 1048 — от крупных трудовых коллективов, 5029 — от общественных объединений, в том числе 118 от политических партий. «Общественники» представлены, в основном, Федерацией профсоюзов (1 884), ОО «Белая Русь» и Белорусским союзом женщин (по 690), Белорусским фондом мира, БРСМ и ветеранскими организациями.

Между тем, по словам представителей общественной кампании «Право выбора», никто из 120 ее выдвиженцев (путем сбора подписей), в избиркомы не попал.

Отказали чиновники и большинству представителей оппозиционных политических партий.

Из 71 выдвинутых БСДП (Грамада) в комиссии не включили ни одного. Остались за бортом подавляющее большинство выдвиженцев от партий БНФ (включено всего 2) и ОГП. К слову, от КПБ попали в комиссии 31, от Республиканской партии труда и справедливости — 85 человек.

Всего не включили в комиссии 734 претендента.