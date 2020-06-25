ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

734 претендентам отказали. Рассказываем, кто будет считать голоса на участках Брестской области

25.06.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Брестской области сформированы 910 участковых комиссий по выборам президента Беларуси. Всего на участках будут работать 9494 человека, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Сергей Балай

Персональный состав УИК утверждали 24 июня на заседаниях местных исполнительных органов. В большинстве предпочтение отдавали выдвиженцам, имеющим опыт работы в таких комиссиях и «устойчивую деловую репутацию» — сообщили в областной ИК.

В числе участковых «комиссаров» 3416 выдвиженцев от граждан, 1048 — от крупных трудовых коллективов, 5029 — от общественных объединений, в том числе 118 от политических партий. «Общественники» представлены, в основном, Федерацией профсоюзов (1 884), ОО «Белая Русь» и Белорусским союзом женщин (по 690), Белорусским фондом мира, БРСМ и ветеранскими организациями.

Между тем, по словам представителей общественной кампании «Право выбора», никто из 120 ее выдвиженцев (путем сбора подписей), в избиркомы не попал.

Отказали чиновники и большинству представителей оппозиционных политических партий.

Из 71 выдвинутых БСДП (Грамада) в комиссии не включили ни одного. Остались за бортом подавляющее большинство выдвиженцев от партий БНФ (включено всего 2) и ОГП. К слову, от КПБ попали в комиссии 31, от Республиканской партии труда и справедливости — 85 человек.

Всего не включили в комиссии 734 претендента.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основном, это выдвиженцы от трудовых коллективов, провластных партий, БРСМ и «Белой Руси».
 
Новости дня
Новости общества
 
Игорь Карпенко: преемственность поколений — надежный фундамент для молодежного движения Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика