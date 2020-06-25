ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более чем в ста столичных домах проблема с водой уже ликвидирована

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске создана рабочая группа, которая объективно и всесторонне расследует причины возникновения проблем с питьевой водой. Это журналистам сообщил заместитель мэра столицы Александр Дорохович. Аварий, которые  могли бы  очевидно вызвать чрезвычайное происшествие, не было. Между тем, пока в Московском и Фрунзенском районах вода остается непригодной для питья. Специалисты советуют использовать ее только в хозяйственных целях. За помощью в скорую  уже обратились 15 человек  после употребления некачественной воды. Жители более чем  двух тысяч домов почувствовали  неприятный запах питьевой  воды. Специалисты Минскводоканала второй день подряд решают ситуацию. 

В настоящий момент  более чем в ста домах проблема ликвидирована. Вода в цистернах оперативно подвозится по различным адресам Минска, под контролем  доставка питьевой  воды в  детские сады, больницы, другие учреждения,  имеющие  острую необходимость в пригодной для употребления жидкости.

Свою помощь оперативно предложили и некоторые предприятия, которые занимаются производством питьевой воды. В нескольких точках города, рядом с крупными торговыми центрами раздают ее бесплатно.

Оперативную информацию с адресами, где можно набрать качественную питьевую воду, минчане могут получить на сайте Минскводоканала или в службе по короткому номеру 115. МЧС города также составило свою карту.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске создана рабочая группа, которая объективно и всесторонне расследует причины возникновения проблем с питьевой водой. Это журналистам сообщил заместитель...
 
Новости дня
Новости общества
 
734 претендентам отказали. Рассказываем, кто будет считать голоса на участках Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика