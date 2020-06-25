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Более чем в ста столичных домах проблема с водой уже ликвидирована
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске
В настоящий момент более чем в ста домах проблема ликвидирована. Вода в цистернах оперативно подвозится по различным адресам Минска, под контролем доставка питьевой воды в детские сады, больницы, другие учреждения, имеющие острую необходимость в пригодной для употребления жидкости.
Свою помощь оперативно предложили и некоторые предприятия, которые занимаются производством питьевой воды. В нескольких точках города, рядом с крупными торговыми центрами раздают ее бесплатно.
Оперативную информацию с адресами, где можно набрать качественную питьевую воду, минчане могут получить на сайте Минскводоканала или в службе по короткому номеру 115. МЧС города также
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В Минске создана рабочая группа, которая объективно и всесторонне расследует причины возникновения проблем с питьевой водой. Это журналистам сообщил заместитель...
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