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Для абитуриентов в Гродно работает цифровая приемная комиссия
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: "Ограничено количество абитуриентов в аудитории. Соблюдена рассадка в шахматном порядке с соблюдением необходимой дистанции. Обеспечены все наши абитуриенты антисептиками".
Анатолий Дорожко, председатель Комитета госконтроля Гродненской области: "Будет задействовано в областной комиссии по контролю 24 сотрудника Комитета госконтроля Гродненской области. Кроме этого, мы привлекаем опытных педагогов и руководителей, которые тоже будут участвовать в контроле за проведением испытаний также в каждой аудитории. Это более 400 человек".
Пять с половиной тысяч абитуриентов пройдут испытания в нынешнюю вступительную кампанию в Гродненской области. Кроме Гродно централизованное тестирование организовано в Лиде и Волковыске.
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