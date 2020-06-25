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Для абитуриентов в Гродно работает цифровая приемная комиссия

25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первым предметом по традиции стал белорусский язык. Особенностью ЦТ-2020 стала возможность электронной регистрации. А в Гродненском региональном центре тестирования создали еще и дополнительный сервис - цифровую приемную комиссию. У каждого абитуриента появился свой личный онлайн-кабинет, в котором можно дистанционно подать документы, записаться в электронную очередь для сдачи творческих экзаменов непосредственно в вузе. Во время проведения централизованного тестирования соблюдены необходимые санитарные нормы. За всеми процессами наблюдают сотрудники Комитета госконтроля.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы: "Ограничено количество абитуриентов в аудитории. Соблюдена рассадка в шахматном порядке с соблюдением необходимой дистанции. Обеспечены все наши абитуриенты антисептиками".

Анатолий Дорожко, председатель Комитета госконтроля Гродненской области: "Будет задействовано в областной комиссии по контролю 24 сотрудника Комитета госконтроля Гродненской области. Кроме этого, мы привлекаем опытных педагогов и руководителей, которые тоже будут участвовать в контроле за проведением испытаний также в каждой аудитории. Это более 400 человек".

Пять с половиной тысяч абитуриентов пройдут испытания в нынешнюю вступительную кампанию в Гродненской области. Кроме Гродно централизованное тестирование организовано в Лиде и Волковыске.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первым предметом по традиции стал белорусский язык. Особенностью ЦТ-2020 стала возможность электронной...
 
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