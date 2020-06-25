«Просто не хватает еды». Птичий приют под Осиповичами просит помощи

Источник материала: Tut.by

Приют в деревне Моисеевичи, куда привозят диких птиц со всей страны, просит помощи: не хватает еды. Семья Столяровых — Александр, Жанна и их сын Ратмир — давно лечат и выпускают на волю пернатых. Но сейчас дело плохо: птиц много, все запасы корма они съели, люди вымотаны.



Фото предоставлено семьей Столяровых.

О семье Столяровых и их птицах мы уже рассказывали — тут. И историю о том, как кто-то поджег их птичник , лишив пернатых пациентов корма, а некоторых — жизни, — тоже. Тогда птичий приют был на грани из-за чьего-то злого умысла, сейчас — из-за количества птиц: их в приюте на данный момент более 130 штук. И всех нужно кормить.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, иногда собакам и кошкам. Организация — исключительно некоммерческая, государственных дотаций не получает, существует за счет пожертвований и семейного бюджета семьи Столяровых.

Основные пациенты Столяровых сейчас — птенцы и слётки, которые получили различные повреждения: сезон такой. Но количество их все равно очень большое — такого никогда еще не было, говорит Жанны Столярова:

— И их всех нужно кормить. Например, малыши-аистята — они сиротки, из Могилевской и Гомельской областей, но уже успели породниться — съедают по 500 граммов еды на двоих за 10 секунд, а кормить их нужно каждые 2 часа. Еще есть дрозды, скворцы, дятлы, чайки, конюки, вороны, сороки, совы, пустельги, аисты. Что касается лечения, то доходит по 8 операций в день. Хорошо еще, что врачи делают скидки — это огромный плюс. Но вымотались уже все.





















Жанна Столярова говорит, что такой поток пернатых пациентов объясним: птицы добывают еду для своих птенцов, много врезаются, многих сбивают машины. А еще очень много птенцов выпадают и получают травмы. Но очень много случаев, когда не к месту вмешиваются люди и подбирают с земли здоровых птенцов. И всех везут к Столяровым.

К тому же в приюте продолжают строить вольеры для птиц.

Если вы хотите помочь птичьему приюту, тут есть реквизиты и список всего , что подойдет для корма пернатых.