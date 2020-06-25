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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Луцкий: Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы Министр информации Игорь Луцкий: Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы. "Каждый может и должен отстаивать свое дело, свою позицию....

Министр информации Игорь Луцкий: Нападки на журналистов со стороны интернет-сообщества недопустимы."Каждый может и должен отстаивать свое дело, свою позицию. Но он должен быть уверен, что государство его защитит. Если у кого-то возникают проблемы, мы готовы их решать. Нас могут обвинять в том, что мы что-то не показываем и что-то не говорим, я могу точно так же сказать, что на тех же телеграм-каналах вы не увидите информацию о том, что делается государством на протяжении более 25 лет для того, чтобы мы могли спокойно ходить по улицам".Подробнее наПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите