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В Гродно наградили парня, который спас на озере Юбилейном тонущую девочку
25.06.2020 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно наградили парня, который на озере Юбилейное
Парню вручили почетные грамоты и подарки, а также высшую награду общества спасания на воде «Знак за заслуги». Сам же Даниил все похвалы воспринимает очень скромно и настаивает, что поступок его вовсе не героический.
— Прыгнул в воду даже не задумываясь. Была лишь одна мысль в голове — спасти ребенка, во что бы то ни стало. Последние дни в нашей семье все мысли заняты состоянием девочки. Постоянно звоним, спрашиваем, как она. До сих пор не могу понять, почему люди на берегу к нам не присоединились. Мужчины просто стояли и смотрели. Если могу помочь, я обязательно это сделаю, — поделился Даниил.
Кстати, раньше Даниил спас на Немане тонущего мальчика. Парень увидел, что происходит и бросился ему на помощь. Ребенок начал паниковать и цепляться за Даниила, из-за этого он не смог плыть. Благо на помощь им пришли отдыхающие.
Своим сыном гордится его мама Оксана Апет. Она отмечает, что и две ее дочери поступили бы точно также. Говорит, что в детях с самого детства воспитывает уважение к человеческой жизни.
— Мы все счастливы, что девочка жива. Честно признаюсь, мы все не удивились, когда узнали, что Даник спас ребенка. У нас в семье принято ценить человеческую жизнь и помогать людям. Мы просто обрадовались, что малышка будет жить. Это главное. Ведь жизнь прекрасна несмотря ни на что. Я горжусь своим сыном, ведь благодаря ему, удалось избежать большого горя, — рассказал Оксана Апет.
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Парню вручили почетные грамоты и подарки, а также высшую награду общества спасания на воде «Знак за заслуги». Сам же Даниил все похвалы воспринимает очень скромно...
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