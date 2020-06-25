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В Гродно наградили парня, который спас на озере Юбилейном тонущую девочку

25.06.2020 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно наградили парня, который на озере Юбилейное спас тонувшую 7-летнюю девочку. Поблагодарить Даниила Апета пришли первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук, заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша, начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, председатель областной организации ОСВОД Сергей Виноградов, директор ОАО «Чайка» Игорь Пархамович, рассказывает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Парню вручили почетные грамоты и подарки, а также высшую награду общества спасания на воде «Знак за заслуги». Сам же Даниил все похвалы воспринимает очень скромно и настаивает, что поступок его вовсе не героический.

— Прыгнул в воду даже не задумываясь. Была лишь одна мысль в голове — спасти ребенка, во что бы то ни стало. Последние дни в нашей семье все мысли заняты состоянием девочки. Постоянно звоним, спрашиваем, как она. До сих пор не могу понять, почему люди на берегу к нам не присоединились. Мужчины просто стояли и смотрели. Если могу помочь, я обязательно это сделаю, — поделился Даниил.


Фото: grodnonews.by

Кстати, раньше Даниил спас на Немане тонущего мальчика. Парень увидел, что происходит и бросился ему на помощь. Ребенок начал паниковать и цепляться за Даниила, из-за этого он не смог плыть. Благо на помощь им пришли отдыхающие.


Фото: newgrodno.by

Своим сыном гордится его мама Оксана Апет. Она отмечает, что и две ее дочери поступили бы точно также. Говорит, что в детях с самого детства воспитывает уважение к человеческой жизни.

— Мы все счастливы, что девочка жива. Честно признаюсь, мы все не удивились, когда узнали, что Даник спас ребенка. У нас в семье принято ценить человеческую жизнь и помогать людям. Мы просто обрадовались, что малышка будет жить. Это главное. Ведь жизнь прекрасна несмотря ни на что. Я горжусь своим сыном, ведь благодаря ему, удалось избежать большого горя, — рассказал Оксана Апет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Парню вручили почетные грамоты и подарки, а также высшую награду общества спасания на воде «Знак за заслуги». Сам же Даниил все похвалы воспринимает очень скромно...
 
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