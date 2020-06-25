Единый день безопасности 26 июня посвятят правилам обгона

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции 26 июня проведут единый день безопасности дорожного движения под названием «Обгон должен быть безопасным!». Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

«Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров на автомобиле, требующим от водителя высокого мастерства. Аварии, совершенные из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, характеризуются серьезными последствиями и наносят большой материальный ущерб. В этом году в Минске по причине выезда на встречную полосу уже зарегистрировано 5 ДТП, в которых семь человек получили травмы, — рассказала Татьяна Сподабаева. — Для сокращения дорожно-транспортных происшествий и предупреждения нарушений ПДД в последнюю пятницу месяца представители ГАИ расскажут, как правильно вести себя во время обгона и чего нельзя делать при выполнении этого маневра».

К слову, за нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения, в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (1 БВ — Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

БелТА