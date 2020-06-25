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Единый день безопасности 26 июня посвятят правилам обгона

26.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Единый день безопасности 26 июня посвятят правилам обгона
Фото из архива

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 26 июня проведут единый день безопасности дорожного движения под названием «Обгон должен быть безопасным!». Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

«Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров на автомобиле, требующим от водителя высокого мастерства. Аварии, совершенные из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, характеризуются серьезными последствиями и наносят большой материальный ущерб. В этом году в Минске по причине выезда на встречную полосу уже зарегистрировано 5 ДТП, в которых семь человек получили травмы, — рассказала Татьяна Сподабаева. — Для сокращения дорожно-транспортных происшествий и предупреждения нарушений ПДД в последнюю пятницу месяца представители ГАИ расскажут, как правильно вести себя во время обгона и чего нельзя делать при выполнении этого маневра».

К слову, за нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения, в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (1 БВ — Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива Сотрудники столичной Госавтоинспекции 26 июня проведут единый день безопасности дорожного движения под названием «Обгон должен быть безопасным!».
 
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