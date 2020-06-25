Количество проверок по охране труда в Беларуси за два года уменьшилось в 2 раза

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Количество проверок по охране труда в Беларуси за последние 2 года уменьшилось примерно вдвое. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Проверок стало меньше, системности — больше. Думаю, если сравнивать с тем, как было года два назад, то уменьшилось на 50% примерно. Еще несколько лет назад были тысячи проверок, сейчас речь о сотнях», — сказал Игорь Старовойтов.

«Если есть какое-то обращение человека, которое можно рассмотреть досконально без проведения официальной проверки, а только через запрос документов, то мы, конечно, идем этим путем. Проверки с выездом на место должны проводиться только в тех случаях, когда это необходимо», — пояснил замминистра.

Изменения в закон об охране труда вступят в силу 28 июня. В числе ключевых поправок — закрепление за организациями обязанности предоставлять всю необходимую информацию для решения вопроса гражданина. Также в законе четко обозначено, что охрана труда в организации не только находится в ведении соответствующей службы, но также является обязанностью руководителя организации и ответственных лиц в каждом структурном подразделении.

БелТА