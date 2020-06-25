ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пул первого»: Президент контролирует ситуацию с водой

25.06.2020 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ситуация с водой в Минске — на личном контроле президента. На выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных мало времени. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как говорится в сообщении, обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня. Информацию президент получает от разных источников.

В сообщении отмечено, что «на выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных ну очень мало времени».

Напомним, что уже вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой. Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительное, что ее нельзя не только пить, но и принимать душ, мыть руки, посуду, стирать и поливать комнатные растения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как говорится в сообщении, обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно наградили парня, который спас на озере Юбилейном тонущую девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика