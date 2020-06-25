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«Пул первого»: Президент контролирует ситуацию с водой
25.06.2020 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ситуация с водой в Минске — на личном контроле президента. На выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных мало времени. Об этом
Как говорится в сообщении, обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня. Информацию президент получает от разных источников.
В сообщении отмечено, что «на выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных ну очень мало времени».
Напомним, что уже вторые сутки в Минске
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Как говорится в сообщении, обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня....
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