«Пул первого»: Президент контролирует ситуацию с водой

Источник материала: Tut.by

Ситуация с водой в Минске — на личном контроле президента. На выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных мало времени. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как говорится в сообщении, обо всей ситуации Лукашенко доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня. Информацию президент получает от разных источников.

В сообщении отмечено, что «на выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных ну очень мало времени».

Напомним, что уже вторые сутки в Минске проблемы с питьевой водой . Качество ее во Фрунзенском и Московском районах столицы настолько отвратительное, что ее нельзя не только пить, но и принимать душ, мыть руки, посуду, стирать и поливать комнатные растения.