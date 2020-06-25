ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ректор БГУИР: Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий

25.06.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вадим Богуш, ректор БГУИР"Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий. Вместо агрессивных уличных протестов пойду на выборы, чтобы высказать свою позицию, не нарушая закон.

К агрессивным уличным протестам и манифестациям отношусь однозначно негативно, считаю, что они контрпродуктивны. Конечно, самый лучший вариант - это компромиссный диалог, когда любую проблему можно обсудить.

Надо реально посмотреть на ту поддержку, которую государство оказывает образовательной сфере в Республике Беларусь. Здесь мы находимся на уровне развитых стран. И система образования это хорошо чувствует и с точки зрения материальной базы, и с точки зрения условий для развития профессорско-преподавательского состава. Поэтому здесь действительно можно говорить о том, что мы одна из лучших стран бывшего Советского Союза в плане образования".

Новости радио "Мир"


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вадим Богуш, ректор БГУИР: "Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий. Вместо агрессивных уличных протестов пойду на...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пул первого»: Президент контролирует ситуацию с водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика