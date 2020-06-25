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Спрос на питьевую воду в магазинах Московского и Фрунзенского районов столицы вырос в 15 раз
25.06.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы удовлетворить повышенный спрос на покупку воды в некоторых районах Минска, в первую очередь в Каменной Горке, Сухарево и Малиновке, Министерство антимонопольного регулирования и торговли собрало сегодня на своей площадке производителей и торговлю. Главный вопрос - увеличение поставок бутилированной питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.
Цена на воду под контролемЧто касается цен на питьевую воду, то повышенный спрос сейчас не повлияет на ее удорожание. Так как вода социально значимый товар и стоимость на нее регулируется, это значит, у производителей ограничена рентабельность, а у магазинов - размер торговой надбавки.
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Чтобы удовлетворить повышенный спрос на покупку воды в некоторых районах Минска, в первую очередь в Каменной Горке, Сухарево и Малиновке, Министерство...
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