Показатели нормализуются, но пить нельзя. Что говорят власти о проблемах с водой в 2,2 тыс домах в Минске

Источник материала: Tut.by

В Минске от ситуации с водой пострадали 1400 домов во Фрунзенском районе и 860 — в Московском. Об этом сообщили власти на брифинге, посвященном ситуации с водой в столице. TUT.BY на него не пригласили, открытых анонсов пресс-мероприятия не было, задать вопросы позволили только госСМИ. Рассказываем, о чем там говорили.



Фото: Денис Зеленко, TUT.BY

«Минскводоканал»: «Аварий мы не зафиксировали»

В Минске создали рабочую группу по расследованию того, что произошло, чтобы сделать соответствующие выводы и не допустить повторения ситуации.

При этом чиновники отмечают, что аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не было.

— В сетях уже работы проведены, необходимо слить то, что у нас находится в сетях, в кранах. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим качественную воду, — обратился к жителям пострадавших районов Александр Дорохович. — Не нужно людям бояться, что они будут платить за эту воду, будет сделан перерасчет.

— Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали, — сообщил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин.

Он также подтвердил, что в смежных с Фрунзенским и Московским районах фиксируются единичные случаи воды плохого качества.

— Мы вчера начали промывать магистральные сети — уже вечером на 23.00 наши лаборатории взяли пробы, и мы увидели, что вода полностью уже нормативного качества. Ночью продолжались работы по промывке уже внутриквартальных сетей, и сегодня потихонечку изменяются зоны. Во Фрунзенском районе утром часть домов имела холодную воду нормативного качества, а сейчас уже подошла и горячая вода.

Главный санитарный врач: «Показатели нормализовались, но воду из крана пока пить нельзя»

— Вчера мы определили, что вода не соответствует по запаху и по ряду других, физико-химических показателей, — рассказала заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. — Сразу было принято решение о запрещении использования воды для питьевых целей. Сегодня мы можем говорить, что нормализовались показатели органолептические, физико-химические нормализуются. Есть первые данные, что по микроорганическим показателям вода соответствует требованиям. Мы не нашли там патогенные микроорганизмы, но исследования продолжаются.

Наталья Жукова рекомендует пока воздержаться от потребления воды из крана.

— Пока мы не будем уверены, что вода в разводящей сети полностью соответствует показателям. Для этого комплекс мер принимается водоканалом, и мы продолжаем контроль за качеством воды в разводящей сети не только на территории Московского и Фрунзенского районов, но еще проводим исследования в Ленинском, Центральном, Московском и Октябрьском районах — чтобы четко понимать, что вода в зонах пограничного водозабора соответствует всем требованиям.

(Обновляется)