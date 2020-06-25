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Карта МЧС с водой
25.06.2020 17:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа сайте Минскводоканала адреса мест, где можно набрать воду, появляются сразу на главной странице сайта. В эти минуты Министерство по чрезвычайным ситуациям дополняет свою карту, на которой отмечены подразделения, где желающим дадут набрать питьевую воду. Мы следим за поступающей информацией. Подробности уже менее чем через час.
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На сайте Минскводоканала адреса мест, где можно набрать воду, появляются сразу на главной странице сайта. В эти минуты Министерство по чрезвычайным ситуациям...
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