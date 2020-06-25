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Осмоловка - микрорайон в самом центре Минска - с особой атмосферой и богатой историей

25.06.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Построенная в пятидесятых Осмоловка - это два небольших квартала недалеко от театра оперы и балета, которые и сегодня отличаются особым образом жизни и архитектурой. 

А какое название, по мнению историков, больше подходит району, и как найти интересные арт-объекты, спрятанные в самом сердце Осмоловки? Надежда Сербиненко вместе с историком-экскурсоводом изучала страницы загадочной части Минска.

Району Осмоловка - 70 


Сегодня - центр Минска, а 200 лет назад - глухая окраина и поля. Территория, где сейчас находится Осмоловка, не всегда имела такое название.

Осмоловка - первый элитный район послевоенного Минска


Осмоловка - микрорайон в самом центре Минска - с особой атмосферой и богатой историей


Осмоловка была построена сразу после войны - в 1945-1949 годах. Это был первый элитный район послевоенного Минска. Двухэтажные коттеджи, благоустроенные дворики, фруктовые сады под окнами. В постройках были использованы элементы римской архитектуры: галереи, контрфорсы, эркеры. Недавно этим зданиям исполнилось 70.


Осмоловка сегодня - это 2 квартала в пределах современных улиц Богдановича, Коммунистической, Куйбышева и Киселева. Здесь находятся 39 двухэтажек в едином архитектурным стиле. А свое название район получил от имени создателя - советского архитектора Михаила Осмоловского. 

Здесь всегда жила минская интеллигенция - ученые, офицеры и профессора, позже - артисты театра оперы и балета. И сегодня здесь можно встретить коренных жителей района. 

В 2019-м Осмоловка приобрела статус историко-культурной ценности


Судьба Осмоловки - сносить или нет - не раз была объектам споров. В прошлом году район в 12 гектаров приобрел статус историко-культурной ценности Беларуси и сейчас находится под охраной государства. На этой территории запрещается возводить пристройки и размещать промышленные предприятия.

Вот так за привычными фасадами оживленных улиц прячется настоящая история Минска, которую каждый может увидеть своими глазами. И входной билет здесь не нужен.

 
Теги: Минск
 
 
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Построенная в пятидесятых Осмоловка - это два небольших квартала недалеко от театра оперы и балета, которые и сегодня отличаются особым образом жизни и...
 
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