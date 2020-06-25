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Администрации, МЧС и Минобороны осуществляется постоянный подвоз воды в пострадавшие районы
25.06.2020 20:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесь день в районы Минска осуществляется постоянный подвоз воды. Администрации в связке с подразделениями МЧС и Минобороны обеспечивают жителей наиболее пострадавших районов необходимым количеством чистой жидкости.
Задействовано 19 машин с цистернами. В ближайшее время их количество увеличиться до 25. Ознакомиться с точками подвоза можно на интерактивной карте, на сайте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.
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Весь день в районы Минска осуществляется постоянный подвоз воды. Администрации в связке с подразделениями МЧС и Минобороны обеспечивают жителей наиболее...
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