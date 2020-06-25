Караев про задержания на акциях: берем тех, кто игнорирует требования разойтись и намеки с ласковым выталкиванием

Источник материала: Tut.by

Милиционеров специально инструктируют, чтобы они проявляли максимальную выдержку. Задерживают только тех, кто игнорирует многократные предупреждения о незаконности проведения акции. Таким образом глава МВД прокомментировал многочисленные задержания, которые прошли в Минске и других городах в последние дни, сообщает пресс-служба МВД.



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— События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних, непричастных к этому и не желающих в этом участвовать людей. Но своим местом проведения этих лже-пикетов, которые превращаются в эти цепи (видимо, министр имел в виду «цепи солидарности». — Прим. TUT.BY), эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, — заявил Юрий Караев.

Министр отметил, что в такой ситуации неизбежны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов, пресекая несанкционированные мероприятия, «непреднамеренно задевают посторонних людей».

— Это вызывает недоумение непричастных. Таким образом, те, кто это организовывал, они достигают своей цели — привлечь на свою сторону как-будто задетых властью или правоохранительными органами.

Караев заверил, что в таких ситуациях требует от подчиненных, чтобы «не дожали, чем пережали», чтобы в милицию не попали те, «кто не хотели в этом участвовать».

— Поэтому я говорю сотрудникам ОМОНа, если они кого-то вытесняют, то лучше пусть они подставятся сами, но никого не дай бог не бьют, не применяют физическую силу, тем более, не достают спецсредства.

Он также добавил, что среди сотрудников проводят инструктаж, чтобы те проявляли максимальную выдержку.

— А в органы внутренних дел доставляют для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, но ласковым таким, не силовым, все равно стараются продолжить эти мероприятия. Дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и втянуть в эти события непричастных людей.

Министр подчеркнул, что «вот этот якобы мирный протест» будет пресекаться в зародыше, чтобы он не разрастался «во что-то более массовое от их безнаказанности, оттого что мы не замечаем и не воздействуем».

Напомним, всего по стране за участие в «цепях солидарности», которые прошли с 18 по 21 июня, были задержаны более 360 человек, из них только в Минске более 260 участников акций. 22 и 23 июня прошло более 100 судов над частью задержанных. По информации правозащитников , 9 человек получили на всех 105 суток ареста, минимум 78 человек получили штрафы на сумму в общей сложности около 50,5 тысячи рублей. Суды продолжаются.