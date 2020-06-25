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Секреты профессии. Смотрите фильм "Президентский пул" 4 июля на "Беларусь 1"
25.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКстати, мероприятия с участием Главы государства освещают репортеры, которых называют президентским пулом.
Эта профессия точно не из тех, что с 9 до 6. Их график полностью синхронизирован с президентским. А рабочий день заканчивается только с финальной заставкой вечернего эфира новостей. Секретами своей профессии мои коллеги поделятся в фильме "Президентский пул" 4 июля на
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Кстати, мероприятия с участием Главы государства освещают репортеры, которых называют президентским пулом. Эта профессия точно не из тех, что с 9 до 6. Их график...
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