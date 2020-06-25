|
Чтобы выяснить, что с водой привлекут Академию Наук. Чистую обещают (опять?) уже к утру
25.06.2020 21:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жилые дома к утру 26 июня будут обеспечены качественной водой. Об этом в эфире телеканада «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
— Созданы специальные группы, которые занимаются сливом воды из систем и заполнением их качественной водой. Сегодня до конца дня эта работа будет закончена. В порядка 2,5 тысяч домов проведена эта работа. И уже к началу следующего дня жилой сектор будет обеспечен качественной водой, — рассказал Кухарев.
Он добавил, что в детских садах и школах эта работа уже завершена.
Вице-премьер возглавил специальную комиссию, которая разбирается с причинами произошедшего.
Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин говорит, что очевидных причин из-за которых случился водный коллапс — нет.
— На самой водопроводной станции никаких сбоев не было. Предполагается, что попало из источника водоснабжения, возможно, из водовода.
По его словам, сейчас проводится ряд исследований, к части их привлекут Академию Наук.
Пока употреблять водопроводную воду специалисты не рекомендуют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин говорит, что очевидных причин из-за которых случился водный коллапс - нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)