Чтобы выяснить, что с водой привлекут Академию Наук. Чистую обещают (опять?) уже к утру

Источник материала: Tut.by

Жилые дома к утру 26 июня будут обеспечены качественной водой. Об этом в эфире телеканада «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Созданы специальные группы, которые занимаются сливом воды из систем и заполнением их качественной водой. Сегодня до конца дня эта работа будет закончена. В порядка 2,5 тысяч домов проведена эта работа. И уже к началу следующего дня жилой сектор будет обеспечен качественной водой, — рассказал Кухарев.

Он добавил, что в детских садах и школах эта работа уже завершена.

Вице-премьер возглавил специальную комиссию, которая разбирается с причинами произошедшего.

Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин говорит, что очевидных причин из-за которых случился водный коллапс — нет.

— На самой водопроводной станции никаких сбоев не было. Предполагается, что попало из источника водоснабжения, возможно, из водовода.

По его словам, сейчас проводится ряд исследований, к части их привлекут Академию Наук.

Пока употреблять водопроводную воду специалисты не рекомендуют.