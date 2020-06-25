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В жилом комплексе "Минск Мир" осталось 800 свободных квартир. Купить жилье на стадии строительства гораздо выгоднее

25.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самый масштабный проект в Европе возводится ускоренными темпами. Из преимуществ, которые предлагает крупнейший застройщик, удобное расположение комплекса. Здесь третья ветка метро, развитая инфраструктура и современная планировка апартаментов. Для приобретения квартиры сегодня самые выгодные условия покупки.

Какие - расскажет Юлия Токарь.

Елена Болкунова, жительница Минска: "Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, в котором строятся комплексы, и где я хочу иметь собственную квартиру. Мне всегда импонировал комплекс "Минск Мир". Плюс всегда хотелось пожить в Эмиратах. "Минск Мир" предложил именно такую возможность - жить как в Эмиратах, но только в Беларуси. Дом "Волна" - очень красивый, с оригинальным дизайном. Поэтому ему и отдала предпочтение. Также здесь очень интересные решения с точки зрения планировки квартиры. Мне все нравится". 

Так, Елена Болкунова, не покидая родной страны, оказалась в атмосфере колоритного Востока - в собственной квартире дома "Эмиратс Волна". Хозяйка уже продумывает интерьер и отмечает, что свободная планировка дает возможность воплотить любые идеи. До конца июля в жилом комплексе "Минск Мир" приобрести квартиру можно на самых выгодных условиях. Акция распространяется на семь домов "Эмиратс Волна", где первые 5 секций сданы на полгода раньше срока: "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан". Цены приятно удивят - проверьте на сайте застройщика bir.by и убедитесь!
В жилом комплексе "Минск Мир" осталось 800 свободных квартир.jpg


Параллельно с жилыми домами возводят современную инфраструктуру


Преимуществ много. Рядом строится третья ветка метро, в каждом квартале - школа или детский сад, много коммерческих помещений и объектов городской инфраструктуры. Все эти условия при покупке учла и Елена. 


Акция на квартиры в ЖК "Минск Мир" действует до конца июля


Наибольшую выгоду от приобретения, конечно, получат те, кто заплатит сразу. Неважно своими средствами или за счет кредита. От Беларусбанка в первый год ставка менее 4 %, во второй и третий - 9, менее 14 - в последующие годы на срок до 20 лет в рублях. Можно и в длительную, до 10 лет, рассрочку. Первый взнос 30 %. А дальше до 120 ежемесячных платежей. И по цене в месяц это получается как за аренду жилья. Но здесь платите за свое.
В жилом комплексе "Минск Мир" осталось 800 свободных квартир.jpg


В квартале "Северная Америка" скидка на квадратные метры - 10 %. А если бронировать и покупать через сайт, выгода до 5 тысяч рублей. Вот такие доступные условия для комфортной жизни. И надо сказать, что проект "Минск Мир" на рынке недвижимости признан самым масштабным в Европе. И уже завоевал статус центра деловой активности. Здесь параллельно с жильем активно возводят и Международный финансовый центр. А это прямые инвестиции в нашу страну и тысячи новых рабочих мест. 

 
Теги: Минск
 
 
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Самый масштабный проект в Европе возводится ускоренными темпами. Из преимуществ, которые предлагает крупнейший застройщик, удобное расположение комплекса. Здесь...
 
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