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Адреса подвоза чистой и питьевой воды можно уточнить по номеру 115

25.06.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ознакомиться с точками подвоза можно и на сайте Минскводоканала, и на интерактивной карте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.
 
 
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Ознакомиться с точками подвоза можно и на сайте Минскводоканала, и на интерактивной карте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени....
 
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