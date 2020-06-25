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Адреса подвоза чистой и питьевой воды можно уточнить по номеру 115
25.06.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОзнакомиться с точками подвоза можно и на сайте Минскводоканала, и на интерактивной карте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.
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Ознакомиться с точками подвоза можно и на сайте Минскводоканала, и на интерактивной карте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени....
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