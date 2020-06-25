ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров

25.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и уголовно-исполнительного. Дипломы с отличием получили свыше 45 выпускников, из них почти треть - золотые медалисты. В рядах новоиспеченных лейтенантов и те, кто входит в банк данных одаренной молодежи. Также министр ответил на вопросы собравшихся журналистов по поводу последних событий, которые происходили на улицах города, и реакции на это милиции.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси: "События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Почему? Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому (и не желающих в этом участвовать) людей. Но своим местом, выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи".

Также Юрий Караев отметил, что ориентирует сотрудников проявлять максимальную выдержку. Доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно игнорирует законные требования и втягивает в эти события непричастных людей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ситуацию с водой прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика