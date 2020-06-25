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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров Сегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и...

Сегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и уголовно-исполнительного. Дипломы с отличием получили свыше 45 выпускников, из них почти треть - золотые медалисты. В рядах новоиспеченных лейтенантов и те, кто входит в банк данных одаренной молодежи. Также министр ответил на вопросы собравшихся журналистов по поводу последних событий, которые происходили на улицах города, и реакции на это милиции.Также Юрий Караев отметил, что ориентирует сотрудников проявлять максимальную выдержку. Доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно игнорирует законные требования и втягивает в эти события непричастных людей.