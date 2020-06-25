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В Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров
25.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и уголовно-исполнительного. Дипломы с отличием получили свыше 45 выпускников, из них почти треть - золотые медалисты. В рядах новоиспеченных лейтенантов и те, кто входит в банк данных одаренной молодежи. Также министр ответил на вопросы собравшихся журналистов по поводу последних событий, которые происходили на улицах города, и реакции на это милиции.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси: "События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Почему? Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому (и не желающих в этом участвовать) людей. Но своим местом, выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи".
Также Юрий Караев отметил, что ориентирует сотрудников проявлять максимальную выдержку. Доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно игнорирует законные требования и втягивает в эти события непричастных людей.
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Сегодня в Академии МВД прошел торжественный ритуал для офицеров. Среди молодых лейтенантов - выпускники трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и...
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